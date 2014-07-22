Как ведут себя основные валюты во вторник

Сегодня доллар вырос против других валют, потому что служит своеобразным резервом в условиях возрастания политической напряженности на Украине и в секторе Газа.

EUR/USD потеряла 0,27% (и подешевела до 1,3487). Рынки напряженно ждут, чем закончится заседание министров иностранных дел стран Евросоюза, на котором обсуждаются новые санкции против России. Евро под давлением, и это усиливается не только геополитическими вещами, но и недавними комментариями президента ЕЦБ, Марио Драги, который аккуратно намекнул на продолжение мягкой монетарной политики, чтобы избежать дефляции в еврозоне.

Фунт стабилен к доллару, происходит его коррекционное снижение: пара GBP/USD потеряла 0,06% (до 1,7065).

Иена теряет позиции: пара USD/JPY подросла на 0,09% до 101,4.

Индекс USD вырос до 0,19% на постоянно обновляющейся информации о всё новых витках эскалации конфликтов.