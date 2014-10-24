Евро падает на ожидании отчетов о стресс-тестах европейских банков

Евро снова скользнул вниз, потому что инвесторы сегодня очень осторожны перед результатами стресс-тестов европейских банков, которые будут опубликованы в воскресенье.

На европейской сессии повышенное внимание будет обращено на фунт: впереди британская статистика по ВВП за третий квартал.

Евро немного снизился против доллара до 1,2638 – это рядом с двухнедельным минимумом—, а также против иены (приблизительно на 0,1%, до 136,70). Напомню: 130 крупнейших банков еврозоны в четверг получили окончательные вердикты по состоянию своего здоровья от ЕЦБ. Обнародовать их запрещено до 11.00 GMT в воскресенье (это 15.00 мск). Поэтому инвесторы притаились и ждут этой информации. В итоге окончание недели в еврозоне будет тихим, но напряженным.



Валентин Маринов, валютный стратег в Citi, говорит: «Есть косвенные доказательства того, что примерно 15% от общего количества европейских банков, среди которых есть и крупные кредиторы, испытывают нехватку капитала, и за них можно серьезно опасаться. Это серьезно ударит по будущему росту всей еврозоны и экономическим перспективам единой валюты. А вот если неудачу потерпит только горстка небольших банков и капитальная нехватка не превысит оценок рынка (оценки — на уровне 25 млрд евро), то евро сможет стабилизироваться.