Евро падает на ожидании отчетов о стресс-тестах европейских банков

На европейской сессии повышенное внимание будет обращено на фунт: впереди британская статистика по ВВП за третий квартал.
Евро
немного снизился против доллара до
1,2638 – это рядом с
двухнедельным минимумом—, а также
против иены (приблизительно на 0,1%, до
136,70). Напомню: 130 крупнейших банков
еврозоны в четверг получили окончательные
вердикты по состоянию своего здоровья
от ЕЦБ. Обнародовать их запрещено до
11.00 GMT в воскресенье (это
15.00 мск). Поэтому инвесторы притаились
и ждут этой информации. В итоге окончание
недели в еврозоне будет тихим, но
напряженным.
Валентин Маринов, валютный стратег в Citi, говорит: «Есть косвенные доказательства того, что примерно 15% от общего количества европейских банков, среди которых есть и крупные кредиторы, испытывают нехватку капитала, и за них можно серьезно опасаться. Это серьезно ударит по будущему росту всей еврозоны и экономическим перспективам единой валюты. А вот если неудачу потерпит только горстка небольших банков и капитальная нехватка не превысит оценок рынка (оценки — на уровне 25 млрд евро), то евро сможет стабилизироваться.