Нефть стабилизировалась после вчерашнего удешевления

Вчера были опубликованы данные по запасам нефти в США. Они оказались существенно выше прогнозных (рост оказался ускоренным более чем вдвое по итогам торгов), и поэтому по итогам вчерашней сессии опять снизились котировки нефти. Торги 22 октября закрылись с такими результатами: декабрьские фьючерсы на WTI на NYMEX снизились на 1,97 доллара (до $ 80,52 за баррель), а Brent с поставкой в декабре на ICE в Лондоне подешевела на 1,51 доллара и стоила $84,57 за баррель.

Сегодня цены стабилизировались. На электронных торгах NYMEX к 9.38 мск нефть Brent прибавила 0,05% и стоит 84,64 доллара за баррель. WTI потеряла 0,01% и торгуется на уровне 80,51 доллара.

Аналитики в один голос говорят, что драйверов к устойчивому росту котировок нефти на данный момент на рынке нет.