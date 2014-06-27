ВВП США: «про плохое не вспоминаем»

Повторный пересчет экономических показателей США показал, что ВВП страны в первом квартале 2014 года снизился не на 1%, а на целых 3%. За последние пять лет это самое резкое падение ВВП в стране. Несмотря на это, рынки вполне спокойно реагируют на печальную статистику: например, Dow Jones вырос на 50 пунктов.



Экономисты и инвесторы предлагают просто забыть про первый квартал года и спокойно работать дальше. Прогнозы по II кварталу предполагают хороший рост, а резкое падение в начале года вовсе не оценивается экспертами как общий показатель состояния американской экономики: его связывают с разными второстепенными факторами, вплоть до плохой погоды. Рост во втором квартале предварительно оценивается в 3,5%.