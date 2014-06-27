ВВП США: «про плохое не вспоминаем»

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Повторный пересчет экономических
показателей США показал, что ВВП страны
в первом квартале 2014 года снизился не
на 1%, а на целых 3%. За последние пять лет
это самое резкое падение ВВП в стране.
Несмотря на это, рынки вполне спокойно
реагируют на печальную статистику:
например, Dow Jones вырос на
50 пунктов.
Экономисты и инвесторы предлагают просто забыть про первый квартал года и спокойно работать дальше. Прогнозы по II кварталу предполагают хороший рост, а резкое падение в начале года вовсе не оценивается экспертами как общий показатель состояния американской экономики: его связывают с разными второстепенными факторами, вплоть до плохой погоды. Рост во втором квартале предварительно оценивается в 3,5%.