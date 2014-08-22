Доллар прячется за евро и иеной перед речью Йеллен

В пятницу доллар немного понизился против других основных валют, так как настроения на американскую валюту остаются уязвимыми перед долгожданным выступлением главы Федеральной резервной системы Джанет Йеллен. Она выступит сегодня в Джексон Хоул.

В середине недели росту доллара способствовала серия оптимистичных отчетов США и последние протоколы заседания ФРС.

Пара EUR/USD выросла на 0,08% до 1,3290, однако единая валюта остается в пределах 11-месячного минимума.



Инвесторы готовятся к выступлению председателя Федеральной резервной системы Джанет Йеллен в Джексон Хоул в пятницу, которое может дать дальнейшие намеки на будущий курс денежно-кредитной политики.

Фунт близок с 4,5-месячным минимумом, пара GBP/USD торгуется на 1,6586.

Доллар упал по отношению к иене, пара USD/JPY опустилась на 0,11% до 103,73, в то время как USD/CHF потеряла 0,07% до 0,9107.

Между тем, пара AUD/USD выросла на 0,25% до 0,9326, NZD/USD прибавила 0,15% до 0,8419, в то время как USD/CAD набрала 0,04% до 1,0945.

Индекс доллара, который отслеживает динамику доллара против корзины из шести других основных валют, снизился на 0,06% до 82,16, но все еще в пределах вчерашнего 11-месячного максимума 82,42.