В Америке продолжается позитив

Американский рынок вновь вырос в четверг после публикации хорошей статистики. Индекс Standard & Poor's 500 обновил исторический максимум, достигнув уровня 1992,38 пункта (+0,30%). Nasdaq вырос до 4532,10 пункта (+0,12%), Dow Jones Industrial Average превысил уровень в 1700 пункта, поднявшись до 17039,49 пункта (+0,36%). В ожидании выступления Джанет Йеллен инвесторы на фоне новой порции хорошей статистики уже заложили в цены акций ожидание скорого повышения Федрезервом базовой процентной ставки (летом 2015 г.) и соответствующего заявления главы ФРС.



В четверг Минтруда США сообщило о сокращении количества американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, по итогам прошлой недели на 14 тыс. до 298 тыс., что лучше прогноза аналитиков, ожидавших снижения на 8 тыс. Кроме того, в четверг был опубликован индекс Conference Board опережающих экономических показателей США, который вырос в июле на 0,9% при прогнозе 0,6%. Это максимальный рост с марта.



Национальная ассоциация риелторов США в четверг также сообщила о неожиданном росте продаж домов на вторичном рынке жилья США в июле на 2,4% (прогноз - 0,5%) по сравнению с июнем до 5,15 млн домов. Это максимальный показатель с сентября 2013 г.





