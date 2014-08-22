Золото тоже ждет речь Джанет Йеллен

В пятницу фьючерсы на золото повысились в цене, отходя от двухмесячных минимумов, так как рынки еще осторожны перед долгожданной речью главы Федеральной резервной Джанет Йеллен, которая выступит сегодня в Джексон Хоул.

В ходе утренних европейских торгов на подразделении Comex Нью-Йоркской товарной биржи золото с поставкой в ​​декабре торгуется на уровне $1280,80 за тройскую унцию, выше на 0,42%.

В четверг декабрьский контракт опустился на 1,53% до $1275,4 за тройскую унцию.

Фьючерсы на золото, вероятно, найдут поддержку на $1277,90 за унцию, минимуме четверга, и сопротивление на $1295,00, максимуме 5 августа.

Кроме Йеллен на встрече должны выступить губернаторы Европейского центрального банка Марио Драги и Банка Японии Харухико Курода.

На Comex серебро с поставкой в ​​сентябре подорожало на 0,50% до торгов на уровне $19,513 за тройскую унцию, в то время как медь с поставкой в ​​сентябре повысились на 0,67% до цены $3,198 за фунт.