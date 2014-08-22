UBS. Краткосрочные торговые стратегии

Краткосрочные торговые стратегии от валютных стратегов UBS.

Евро/доллар. Вчера пара пробила ноябрьский минимум на 1.3296, обозначив в качестве новой цели сентябрьский минимум на 1.3105. Мы по-прежнему сохраняем открытыми короткие позиции в евро/долларе. Мы увеличили их в объеме, добавив продажу на 1.3275/80 с близким стопов чуть выше 1.3300 для этой позиции. В последние дни мы видели довольно много фиксации прибыли по коротким позициям, но это оказало ограниченное влияние на развитие нисходящей динамики.

Фунт/доллар. Падение стерлинга заметно приблизило цены к апрельским минимумам, если брать во внимание силу доллара США в ходе азиатской сессии. Минутки Банка Англии показали несколько удивительное расхождение мнений в отношении будущего процентной ставки. Известные в составе Комитета по монетарной политике «ястребы» - господа Уил и Маккаферти, голосовали за немедленное увеличение уровня ставок. Однако ястребиные нотки FOMC и результат выступления главы ФРС в Джексон Хоул должны сохранит фунт под давлением по отношению к доллару.

Аусси/доллар. Глядя на динамику этой пары, можно сказать, что участники рынка предпочитают реализовывать силу американской валюты в других инструментах. Это связано с опасениями сезонного корпоративного спроса на австралийские активы. Тем не менее мы предпочитаем оставаться в коротких позициях в этой валютной паре и продавать на попытках роста с целью на 0.9200 и стопом выше 0.9360.