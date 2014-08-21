Прогноз на четверг: с чем мы подойдем к концу финансовой недели?

Что касается фондового рынка, то российским инвесторам предлагается обратить внимание на акции МТС. Вчерашний отчет этой компании подтвердил рост выручки от бизнеса в России на 4,5%. Акции компании продолжают расти, а техническое развитие явно свидетельствует о том, что МТС не собирается останавливаться в своих достижениях. Согласно рейтингам MOODY'S и S&P, инвестиционный уровень МТС носит стабильный прогноз.

Товарно-сырьевой рынок вчера показал продолжение давления на золото. Монетарные власти США и Англии подтверждают свои намерения в скором времени ужесточить кредитно-денежную политику (если инфляция и рынок труда продолжат нормальные темпы роста). Всё это не усилит золото, и когда оно пробьет уровень поддержки 1287,00 — устремится еще ниже, к 1271,03.



Нефть Brent, возможно, поддержит коррекционное увеличение. Ближайшую цель рассматривают в районе отметки 103,45.

На валютном рынке — внимание на сигналы из Японии. Фундаментальные показатели Страны Восходящего Солнца продолжают явственно намекать на экономический спад, да еще и прогнозы по ВВП на 2014 год тоже планируют снизить. В то же время США демонстрируют неплохую статистику. Результат — недавно USD/JPY закрепилась на отметке 103,50, а сейчас имеет все шансы подрасти еще дальше и прорваться в зону 104,00.

Разительные отличия в тенденциях между еврозоной и США продолжают «дергать за ниточки» пары EUR/USD. Она уже ушла ниже отметки 1,33, и есть все основания ожидать дальнейшего нисхождения к 1,32.

А вот GBP/USD потихоньку выравнивается: падать эта пара прекратила, и случилось это на информации о начавшихся разногласиях в Банке Англии насчет немедленного повышения процентных ставок. Правда, слабый CPI два дня назад серьезно подрвал доверие к фунту. Результат всего этого — торговля GBP/USD в рамках 1,66 — 1,67.