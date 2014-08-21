Фунт может приостановить снижение

Фунт закрылся в Нью-Йорке в среду на $1.6594 после достижения минимумов на $1.6589 в реакции на минутки FOMC, которые были расценены как ястребиные. Фунт ранее в начале дня видел максимумы на $1.6680 в реакции на раскол в голосовании MPC BOE (7-2) за неизменность ставок, но не смог удержать эти прибыли под гнетом нисходящего тренда. Евро/стерлинг упал ниже stg0.8000 на закрытии (stg0.7990), при этом видел минимумы днем на stg0.7969 в реакции на протокол MPC. Фунт возвращался к $1.6600 в начале Азии до появления свежего спроса на доллар. Последнее привело к падению и срабатыванию стопов при проходе через $1.6580. Этот дополнительный вес привел фунт до $1.6564. Курс скорреткировался до $1.6570 накануне европейского открытия. Евро/стерлинг консолидируются между stg0.7987/96, а основным драйвером для кросса остается динамика доллара. Розничные продажи в Великобритании и данные по государственному заимствованию обеспечат внутренний интереса в 0830GMT в четверг. Этому предшествует предварительный PMI по еврозоне от HSBC/Markit. Далее нас ждут еженедельные заявки по безработице в США, а затем PMI от HSBC/Markit по США, индекс деловой активности ФРБ Филадельфии и продажи существующих домов, хотя основное внимание переходит к речи главы ФРС Джанет Йеллен в Джексон Хоул в пятницу. Биды по фунту стоят от $1.6565 до опционного барьера на $1.6550. Сопротивление находится на $1.6600.

Технический взгляд на фунт/доллар

Сопротивление 4: $1.6757 - минимум 12 августа, теперь сопротивление

Сопротивление 3: $1.6712 – уровень пробоя 19 августа

Сопротивление 2: $1.6680 - 200-дневное скользящее среднее значение

Сопротивление 1: $1.6600 - сопротивление 21 августа на часовом графике

Текущий курс валютной пары: $1.6584

Поддержка 1: $1.6562 – нижняя граница канала Боллинджера

Поддержка 2: $1.6551 - месячный минимум 4 апреля

Поддержка 3: $1.6466 - месячный минимум 24 марта, 55-недельное скользящее среднее значение

Поддержка 4: $1.6384 - минимум 10 февраля

Комментарий: прорыв с закрытием ниже 200- дневного скользящего среднего значения сделали свое дело – мы достигли новых 4 - месячных минимумов, и медведи твердо сосредоточены на области $1.6466-1.6551, где находятся мартовский и апрельский месячные минимумы. Ключевой проблемой для медведей остается перепроданность дневных осцилляторов и близость основания Боллинджера. Быкам нужно искать закрытия выше 200-дневного скользящего среднего значения, чтобы облегчить давление медведей, и выше $1.6894, чтобы возобновить аптренд.