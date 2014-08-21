Из-за российского эмбарго без работы могут остаться 130 тыс. европейцев

Когда Россия официально объявила об ответных санкциях против стран еврозоны, специалисты стали подсчитывать возможные убытки, составлять прогнозы и т.п. Сейчас появилась информация о том, что после отказа Россией от импорта овощей и фруктов из Европы обойдется Евросоюзу в 6,7 млрд евро убытков и, кроме того, может увеличиться число безработных в ЕС на 130.000 человек. Такой вывод сделали аналитики нидерландского банка ING.

Потенциальный эффект от российского эмбарго на импорт сельхозпродукции - это не только потери фруктов и скоропортящихся овощей, это также и возможность потерять огромное количество рабочих мест, сообщает экономист ING Рауль Лиринг.

По оценкам аналитиков банка, в денежном выражении наибольшие потери понесет Германия — около 1,3 млрд евро. От сокращения рабочих мест больше всего пострадает Польша, которая потеряет около 23 000 рабочих мест. В целом сокращение торговли с Россией сильнее всего ударит по странам Балтии: Литва может потерять 0,4% своего ВВП, Эстония — 0,35%, Латвия — 0,2% ВВП.

С 7 августа 2014 г. Россия на год запретила импорт мяса, фруктов и овощей, молока и молочных продуктов из стран — членов Евросоюза, США и других государств, поддерживающих санкции в отношении нее. Еврокомиссия в понедельник заявила, что потратит 125 млн евро на экстренную поддержку пострадавших производителей продовольствия. Все средства будут использованы для изъятия с европейского рынка фруктов и овощей для удержания цен от падения.