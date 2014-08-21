В "минутках" FOMC Barclays увидел риск повышения ставок в марте 2015 года

По следам опубликованного июльского протокола заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США (FOMC) реакция валютных стратегов из Barclays Capital выглядит следующим образом: «В то время как большинство членов Комитета подтверждает сближение текущей ситуации с «двойным стандартом», что происходит быстрее, нежели ожидалось ранее, ситуация на рынке труда пока еще далека от нормализации, поэтому FOMC готов оставаться «терпеливым». Если прогресс на рынке труда будет продолжать опережать ожидания, то Комитет будет готов пересмотреть свою позицию в пользу более раннего наступления момента ужесточения монетарной политики. Это соответствует нашим собственным прогнозам, что ФРС начнет повышение ставок с июня следующего года. Но есть риск, что темпы улучшения ситуации будут более быстрыми и FOMC может принять решение о повышении ставок в марте».