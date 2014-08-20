Евро/доллар. Ситуация продолжает ухудшаться

Крайне вялые попытки воспользоваться поддержкой вблизи тридцать третьей фигуры не оставили евро шансов, и, в то время как пара сейчас пытается скорректироваться выше, ситуация выглядит крайне неблагоприятной для быков. Последним крайне важно вернуться выше $1.3340, при этом закрытие дня ниже $1.3295 будет сигналом о снижении шансов на такое развитие событий и рост рисков падения к $1.3260/50 и $1.3200. Офера теперь скапливаются на подходе к $1.3300, дальнейший интерес к продаже заметен в районе $1.3330 и наблюдается вплоть до $1.3350.