ICloud опять пытаются взломать. На этот раз в Китае.

Сервис хранения данных iCloud компании Apple в Китае были атакованы хакерами, которые пытались получить доступ к аккаунтам пользователей. Об этом объявила группа мониторинга китайского сектора Интернета, Grreatfire.org Представители группы предположили в своем заявлении, что за спиной хакеров стоят власти Поднебесной.



Хакеры использовали тип нападения «человек посередине» (MITM): между пользователем и сервером iCloud Apple вставляется еще одна ступень передачи данных — сайт похитителей — через которую перехватываются данные и предположительно получается доступ к паролям, сообщениям, фотографиям и контактам. Об этом Greatfire.org сообщила в своем блоге. Группа, которая постоянно наблюдает за китайской интернет-цензурой, говоря о предполагаемом правительственном контроле атаки, вспоминает предыдущие инциденты с Google Inc., Yahoo Inc., Hotmail Microsoft Corp.

Забавно, что атака произошла всего лишь спустя несколько недель после того, как Apple сообщила о том, что хранение данных iCloud для китайских пользователей будет перенесено на серверы China Telecom. Согласно заявлениям представителей Apple, перенос данных на китайскую платформу значительно улучшает скорость обслуживания китайских серверов. Также в официальной риторике категорически отрицается возможность утечки данных пользователей.

Совпало это и с началом продаж iPhone 6 в Китае, которое началось в пятницу.

Два независимых эксперта по безопасности, с которыми связалось агентство Reuter, заявили, что отчет Greatfire вполне может оказаться правдой. «Все доказательства, которые были предъявлены, вполне похожи на признаки реального нападения», — сказал Микко Хиппонен, директор по исследованиям в компании по разработке защитного ПО F-Secure — «Китайское правительство непосредственно взламывает и пытается контролировать китайских пользователей продуктов Apple”.



Greatfire.org также заявило, что нападение невозможно было бы организовать без ведома интернет-поставщиков (таких, к примеру, как China Telecom), особенно учитывая то, что произошла атака «в глубоких недрах китайской внутренней интернет-сети».

Непонятно, активны ли хакеры до сих пор: Apple воздерживается от непосредственных комментариев. Официальный представитель МИД Китая, Хуа Чунинг, ответила информационному агентству Daily News, что Пекин решительно не имеет никакого отношения к взлому и добавила, что китайские органы власти и сами часто становятся жертвами подобных нападений. China Telecom уже заявила, что обвинение «необоснованное и ложное».