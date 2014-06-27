США разрешили продавать за рубеж свою нефть

Правительство страны ослабляет ограничения на экспорт нефти за рубеж — в августе уже могут начаться первые поставки. Разрешение на продажу и транспортировку нефтепродуктов (конденсат нефти и газа) получили две американские компании - Pioneer Natural Resources и Enterprise Products Partners. Эксперты полагают, что теперь многие компании захотят получить подобное разрешение и обратятся к правительству с заявлениями.

Напомним, в США продажа сырой нефти была запрещена еще в 1970 году, разрешалось экспортировать только готовые продукт из нефти — топливо (бензин, дизель). В последние месяцы добываемой нефти в стране стало больше благодаря разработке и развитию добычи сланцевой нефти. Такой конденсат стоит дешевле нефти на $10, поэтому производителям стало невыгодно продавать его на родине — экспортировать его можно по более высоким ценам.

Проблема сейчас заключается в том, что при при разрешении на экспорта нефти за рубеж цены на не для самих американцев вырастут. Еще более противоречиво выглядит снятие запрета на экспорт в текущих условиях - при кризисе в Ираке, Ливии и на Украине.

По мнению экспертов, разрешение экспорта конденсата - разумный шаг, он поможет улучшить ситуацию для американских нефтегазовых компаний. Однако свои подводные камни находят в этом специалисты из других областей. Извлекать сланцевую нефть дело рискованное и дорогое, то же самое касается транспортировки: стандартные емкости для перевозки часто не выдерживают сланцевую нефть, они лопаются и взрываются. Панику бьют и экологи – для добычи сырья необходимо производить гидроразрыв пласта, что в конечном итоге убивает вокруг все живое.