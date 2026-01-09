SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Teguh 03
Filda Teguh Sukma S Ked

Teguh 03

0 comentários
1 semana
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real28
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
11
Negociações com lucro:
7 (63.63%)
Negociações com perda:
4 (36.36%)
Melhor negociação:
11.12 USD
Pior negociação:
-4.80 USD
Lucro bruto:
42.71 USD (42 708 pips)
Perda bruta:
-9.36 USD (9 361 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (14.21 USD)
Máximo lucro consecutivo:
28.50 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.58
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
4.18
Negociações longas:
11 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
4.56
Valor esperado:
3.03 USD
Lucro médio:
6.10 USD
Perda média:
-2.34 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-7.97 USD)
Máxima perda consecutiva:
-7.97 USD (3)
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
7.97 USD
Máximo:
7.97 USD (1.15%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 11
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 33
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 33K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +11.12 USD
Pior negociação: -5 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +14.21 USD
Máxima perda consecutiva: -7.97 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real28" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real2
21.71 × 7
Dont follow me
Sem comentários
2026.01.09 15:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 15:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
