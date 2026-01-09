- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
11
Negociações com lucro:
7 (63.63%)
Negociações com perda:
4 (36.36%)
Melhor negociação:
11.12 USD
Pior negociação:
-4.80 USD
Lucro bruto:
42.71 USD (42 708 pips)
Perda bruta:
-9.36 USD (9 361 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (14.21 USD)
Máximo lucro consecutivo:
28.50 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.58
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
4.18
Negociações longas:
11 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
4.56
Valor esperado:
3.03 USD
Lucro médio:
6.10 USD
Perda média:
-2.34 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-7.97 USD)
Máxima perda consecutiva:
-7.97 USD (3)
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
7.97 USD
Máximo:
7.97 USD (1.15%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|33
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|33K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +11.12 USD
Pior negociação: -5 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +14.21 USD
Máxima perda consecutiva: -7.97 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real28" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real2
|21.71 × 7
Dont follow me
Sem comentários