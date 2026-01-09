시그널섹션
Filda Teguh Sukma S Ked

Teguh 03

Filda Teguh Sukma S Ked
0 리뷰
1
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real28
1:200
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
11
이익 거래:
7 (63.63%)
손실 거래:
4 (36.36%)
최고의 거래:
11.12 USD
최악의 거래:
-4.80 USD
총 수익:
42.71 USD (42 708 pips)
총 손실:
-9.36 USD (9 361 pips)
연속 최대 이익:
4 (14.21 USD)
연속 최대 이익:
28.50 USD (3)
샤프 비율:
0.58
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
11
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
4.18
롱(주식매수):
11 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
4.56
기대수익:
3.03 USD
평균 이익:
6.10 USD
평균 손실:
-2.34 USD
연속 최대 손실:
3 (-7.97 USD)
연속 최대 손실:
-7.97 USD (3)
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
7.97 USD
최대한의:
7.97 USD (1.15%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 11
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 33
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 33K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +11.12 USD
최악의 거래: -5 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +14.21 USD
연속 최대 손실: -7.97 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real28"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Exness-MT5Real2
21.71 × 7
Dont follow me
리뷰 없음
2026.01.09 15:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 15:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
