- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
11
Прибыльных трейдов:
7 (63.63%)
Убыточных трейдов:
4 (36.36%)
Лучший трейд:
11.12 USD
Худший трейд:
-4.80 USD
Общая прибыль:
42.71 USD (42 708 pips)
Общий убыток:
-9.36 USD (9 361 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (14.21 USD)
Макс. прибыль в серии:
28.50 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.58
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
4.18
Длинных трейдов:
11 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
4.56
Мат. ожидание:
3.03 USD
Средняя прибыль:
6.10 USD
Средний убыток:
-2.34 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-7.97 USD)
Макс. убыток в серии:
-7.97 USD (3)
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
7.97 USD
Максимальная:
7.97 USD (1.15%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|33
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|33K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +11.12 USD
Худший трейд: -5 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +14.21 USD
Макс. убыток в серии: -7.97 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real28" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real2
|21.71 × 7
Dont follow me
Нет отзывов