- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
11
盈利交易:
7 (63.63%)
亏损交易:
4 (36.36%)
最好交易:
11.12 USD
最差交易:
-4.80 USD
毛利:
42.71 USD (42 708 pips)
毛利亏损:
-9.36 USD (9 361 pips)
最大连续赢利:
4 (14.21 USD)
最大连续盈利:
28.50 USD (3)
夏普比率:
0.58
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
11
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
4.18
长期交易:
11 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
4.56
预期回报:
3.03 USD
平均利润:
6.10 USD
平均损失:
-2.34 USD
最大连续失误:
3 (-7.97 USD)
最大连续亏损:
-7.97 USD (3)
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
7.97 USD
最大值:
7.97 USD (1.15%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|33
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|33K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +11.12 USD
最差交易: -5 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +14.21 USD
最大连续亏损: -7.97 USD
Dont follow me
