- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
11
Gewinntrades:
7 (63.63%)
Verlusttrades:
4 (36.36%)
Bester Trade:
11.12 USD
Schlechtester Trade:
-4.80 USD
Bruttoprofit:
42.71 USD (42 708 pips)
Bruttoverlust:
-9.36 USD (9 361 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
4 (14.21 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
28.50 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.58
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
11
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
4.18
Long-Positionen:
11 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
4.56
Mathematische Gewinnerwartung:
3.03 USD
Durchschnittlicher Profit:
6.10 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.34 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-7.97 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-7.97 USD (3)
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
7.97 USD
Maximaler:
7.97 USD (1.15%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|33
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|33K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +11.12 USD
Schlechtester Trade: -5 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +14.21 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -7.97 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real28" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-MT5Real2
|21.71 × 7
Dont follow me
Keine Bewertungen