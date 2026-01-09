- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
11
Profit Trade:
7 (63.63%)
Loss Trade:
4 (36.36%)
Best Trade:
11.12 USD
Worst Trade:
-4.80 USD
Profitto lordo:
42.71 USD (42 708 pips)
Perdita lorda:
-9.36 USD (9 361 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (14.21 USD)
Massimo profitto consecutivo:
28.50 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.58
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 minuto fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
4.18
Long Trade:
11 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
4.56
Profitto previsto:
3.03 USD
Profitto medio:
6.10 USD
Perdita media:
-2.34 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-7.97 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7.97 USD (3)
Algo trading:
8%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7.97 USD
Massimale:
7.97 USD (1.15%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.02% (0.12 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|33
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|33K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +11.12 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +14.21 USD
Massima perdita consecutiva: -7.97 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real28" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real2
|21.71 × 7
