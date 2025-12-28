- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
75
Negociações com lucro:
56 (74.66%)
Negociações com perda:
19 (25.33%)
Melhor negociação:
0.41 EUR
Pior negociação:
-0.81 EUR
Lucro bruto:
19.08 EUR (2 344 pips)
Perda bruta:
-15.82 EUR (1 660 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (2.62 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
2.62 EUR (8)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
4.13%
Último negócio:
19 horas atrás
Negociações por semana:
15
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
1.32
Negociações longas:
31 (41.33%)
Negociações curtas:
44 (58.67%)
Fator de lucro:
1.21
Valor esperado:
0.04 EUR
Lucro médio:
0.34 EUR
Perda média:
-0.83 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-2.37 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-2.37 EUR (3)
Crescimento mensal:
2.74%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.02 EUR
Máximo:
2.47 EUR (2.41%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Pelo Capital Líquido:
5.74% (5.90 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|75
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|4
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|684
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +0.41 EUR
Pior negociação: -1 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +2.62 EUR
Máxima perda consecutiva: -2.37 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
VantageFX-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-MT5
|0.00 × 5
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 4
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.08 × 13
|
RoboForex-ECN
|0.56 × 2773
|
Exness-MT5Real7
|0.58 × 12
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.83 × 41
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.08 × 188
|
ICMarkets-MT5
|1.13 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.13 × 294
|
VantageInternational-Live
|1.16 × 63
|
Exness-MT5Real8
|1.17 × 82
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.40 × 328
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.44 × 43
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
GMI3-Real
|2.00 × 6
|
Exness-MT5Real28
|2.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.38 × 21
38 mais ...
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
0%
0
0
USD
USD
103
EUR
EUR
5
100%
75
74%
100%
1.20
0.04
EUR
EUR
6%
1:500