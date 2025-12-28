SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / DT INTRADAY 6
Filippo Mugnaini

DT INTRADAY 6

Filippo Mugnaini
0 comentários
Confiabilidade
5 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
0%
RoboForex-ECN
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
75
Negociações com lucro:
56 (74.66%)
Negociações com perda:
19 (25.33%)
Melhor negociação:
0.41 EUR
Pior negociação:
-0.81 EUR
Lucro bruto:
19.08 EUR (2 344 pips)
Perda bruta:
-15.82 EUR (1 660 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (2.62 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
2.62 EUR (8)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
4.13%
Último negócio:
19 horas atrás
Negociações por semana:
15
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
1.32
Negociações longas:
31 (41.33%)
Negociações curtas:
44 (58.67%)
Fator de lucro:
1.21
Valor esperado:
0.04 EUR
Lucro médio:
0.34 EUR
Perda média:
-0.83 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-2.37 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-2.37 EUR (3)
Crescimento mensal:
2.74%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.02 EUR
Máximo:
2.47 EUR (2.41%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Pelo Capital Líquido:
5.74% (5.90 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 75
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 4
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 684
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +0.41 EUR
Pior negociação: -1 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +2.62 EUR
Máxima perda consecutiva: -2.37 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

VantageFX-Live
0.00 × 1
Alpari-MT5
0.00 × 5
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 3
Exness-MT5Real12
0.00 × 4
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
FXCC1-Trade
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.08 × 13
RoboForex-ECN
0.56 × 2773
Exness-MT5Real7
0.58 × 12
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.83 × 41
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
1.08 × 188
ICMarkets-MT5
1.13 × 8
ICMarketsSC-MT5-4
1.13 × 294
VantageInternational-Live
1.16 × 63
Exness-MT5Real8
1.17 × 82
ICMarketsSC-MT5-2
1.40 × 328
ICMarketsEU-MT5-2
1.44 × 43
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
GMI3-Real
2.00 × 6
Exness-MT5Real28
2.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
2.38 × 21
38 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2025.12.28 10:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
DT INTRADAY 6
30 USD por mês
0%
0
0
USD
103
EUR
5
100%
75
74%
100%
1.20
0.04
EUR
6%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.