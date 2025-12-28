- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
75
Прибыльных трейдов:
56 (74.66%)
Убыточных трейдов:
19 (25.33%)
Лучший трейд:
0.41 EUR
Худший трейд:
-0.81 EUR
Общая прибыль:
19.08 EUR (2 344 pips)
Общий убыток:
-15.82 EUR (1 660 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (2.62 EUR)
Макс. прибыль в серии:
2.62 EUR (8)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
4.13%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
1.32
Длинных трейдов:
31 (41.33%)
Коротких трейдов:
44 (58.67%)
Профит фактор:
1.21
Мат. ожидание:
0.04 EUR
Средняя прибыль:
0.34 EUR
Средний убыток:
-0.83 EUR
Макс. серия проигрышей:
3 (-2.37 EUR)
Макс. убыток в серии:
-2.37 EUR (3)
Прирост в месяц:
2.74%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.02 EUR
Максимальная:
2.47 EUR (2.41%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 EUR)
По эквити:
5.74% (5.90 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|75
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|4
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|684
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +0.41 EUR
Худший трейд: -1 EUR
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +2.62 EUR
Макс. убыток в серии: -2.37 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
VantageFX-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-MT5
|0.00 × 5
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 4
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.08 × 13
|
RoboForex-ECN
|0.56 × 2773
|
Exness-MT5Real7
|0.58 × 12
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.83 × 41
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.08 × 188
|
ICMarkets-MT5
|1.13 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.13 × 294
|
VantageInternational-Live
|1.16 × 63
|
Exness-MT5Real8
|1.17 × 82
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.40 × 328
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.44 × 43
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
GMI3-Real
|2.00 × 6
|
Exness-MT5Real28
|2.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.38 × 21
еще 38...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
0%
0
0
USD
USD
103
EUR
EUR
5
100%
75
74%
100%
1.20
0.04
EUR
EUR
6%
1:500