Filippo Mugnaini

DT INTRADAY 6

Filippo Mugnaini
0 отзывов
Надежность
5 недель
0 / 0 USD
0 / 0 USD
0%
RoboForex-ECN
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
75
Прибыльных трейдов:
56 (74.66%)
Убыточных трейдов:
19 (25.33%)
Лучший трейд:
0.41 EUR
Худший трейд:
-0.81 EUR
Общая прибыль:
19.08 EUR (2 344 pips)
Общий убыток:
-15.82 EUR (1 660 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (2.62 EUR)
Макс. прибыль в серии:
2.62 EUR (8)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
4.13%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
1.32
Длинных трейдов:
31 (41.33%)
Коротких трейдов:
44 (58.67%)
Профит фактор:
1.21
Мат. ожидание:
0.04 EUR
Средняя прибыль:
0.34 EUR
Средний убыток:
-0.83 EUR
Макс. серия проигрышей:
3 (-2.37 EUR)
Макс. убыток в серии:
-2.37 EUR (3)
Прирост в месяц:
2.74%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.02 EUR
Максимальная:
2.47 EUR (2.41%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 EUR)
По эквити:
5.74% (5.90 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 75
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 4
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 684
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +0.41 EUR
Худший трейд: -1 EUR
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +2.62 EUR
Макс. убыток в серии: -2.37 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VantageFX-Live
0.00 × 1
Alpari-MT5
0.00 × 5
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 3
Exness-MT5Real12
0.00 × 4
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
FXCC1-Trade
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.08 × 13
RoboForex-ECN
0.56 × 2773
Exness-MT5Real7
0.58 × 12
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.83 × 41
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
1.08 × 188
ICMarkets-MT5
1.13 × 8
ICMarketsSC-MT5-4
1.13 × 294
VantageInternational-Live
1.16 × 63
Exness-MT5Real8
1.17 × 82
ICMarketsSC-MT5-2
1.40 × 328
ICMarketsEU-MT5-2
1.44 × 43
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
GMI3-Real
2.00 × 6
Exness-MT5Real28
2.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
2.38 × 21
еще 38...
Нет отзывов
2025.12.28 10:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
DT INTRADAY 6
30 USD в месяц
0%
0
0
USD
103
EUR
5
100%
75
74%
100%
1.20
0.04
EUR
6%
1:500
Копировать

