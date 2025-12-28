시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / DT INTRADAY 6
Filippo Mugnaini

DT INTRADAY 6

Filippo Mugnaini
0 리뷰
안정성
6
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 5%
RoboForex-ECN
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
89
이익 거래:
67 (75.28%)
손실 거래:
22 (24.72%)
최고의 거래:
0.42 EUR
최악의 거래:
-0.81 EUR
총 수익:
23.00 EUR (2 824 pips)
총 손실:
-18.39 EUR (1 917 pips)
연속 최대 이익:
8 (2.62 EUR)
연속 최대 이익:
2.62 EUR (8)
샤프 비율:
0.15
거래 활동:
44.79%
최대 입금량:
4.13%
최근 거래:
27 분 전
주별 거래 수:
18
평균 유지 시간:
6 시간
회복 요인:
1.87
롱(주식매수):
35 (39.33%)
숏(주식차입매도):
54 (60.67%)
수익 요인:
1.25
기대수익:
0.05 EUR
평균 이익:
0.34 EUR
평균 손실:
-0.84 EUR
연속 최대 손실:
3 (-2.37 EUR)
연속 최대 손실:
-2.37 EUR (3)
월별 성장률:
3.17%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.02 EUR
최대한의:
2.47 EUR (2.41%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.37% (2.43 EUR)
자본금별:
5.74% (5.90 EUR)

배포

심볼 Sell Buy
EURUSD 89
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURUSD 5
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURUSD 907
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +0.42 EUR
최악의 거래: -1 EUR
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +2.62 EUR
연속 최대 손실: -2.37 EUR

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-ECN"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

VantageFX-Live
0.00 × 1
Alpari-MT5
0.00 × 5
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 3
Exness-MT5Real12
0.00 × 4
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
FXCC1-Trade
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.14 × 14
RoboForex-ECN
0.56 × 2773
Exness-MT5Real7
0.58 × 12
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.83 × 41
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
1.08 × 188
ICMarkets-MT5
1.13 × 8
ICMarketsSC-MT5-4
1.13 × 294
VantageInternational-Live
1.16 × 63
Exness-MT5Real8
1.17 × 82
ICMarketsSC-MT5-2
1.40 × 328
ICMarketsEU-MT5-2
1.44 × 43
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
GMI3-Real
2.00 × 6
Exness-MT5Real28
2.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
2.38 × 21
38 더...
리뷰 없음
2025.12.28 10:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
