Filippo Mugnaini

DT INTRADAY 6

Filippo Mugnaini
0 comentarios
Fiabilidad
5 semanas
0 / 0 USD
0%
RoboForex-ECN
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
75
Transacciones Rentables:
56 (74.66%)
Transacciones Irrentables:
19 (25.33%)
Mejor transacción:
0.41 EUR
Peor transacción:
-0.81 EUR
Beneficio Bruto:
19.08 EUR (2 344 pips)
Pérdidas Brutas:
-15.82 EUR (1 660 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (2.62 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
2.62 EUR (8)
Ratio de Sharpe:
0.14
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
4.13%
Último trade:
19 horas
Trades a la semana:
15
Tiempo medio de espera:
7 horas
Factor de Recuperación:
1.32
Transacciones Largas:
31 (41.33%)
Transacciones Cortas:
44 (58.67%)
Factor de Beneficio:
1.21
Beneficio Esperado:
0.04 EUR
Beneficio medio:
0.34 EUR
Pérdidas medias:
-0.83 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-2.37 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2.37 EUR (3)
Crecimiento al mes:
2.74%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.02 EUR
Máxima:
2.47 EUR (2.41%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 EUR)
De fondos:
5.74% (5.90 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 75
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 4
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 684
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +0.41 EUR
Peor transacción: -1 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +2.62 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -2.37 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay comentarios
2025.12.28 10:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
