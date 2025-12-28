シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / DT INTRADAY 6
Filippo Mugnaini

DT INTRADAY 6

Filippo Mugnaini
レビュー0件
信頼性
5週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
0%
RoboForex-ECN
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
75
利益トレード:
56 (74.66%)
損失トレード:
19 (25.33%)
ベストトレード:
0.41 EUR
最悪のトレード:
-0.81 EUR
総利益:
19.08 EUR (2 344 pips)
総損失:
-15.82 EUR (1 660 pips)
最大連続の勝ち:
8 (2.62 EUR)
最大連続利益:
2.62 EUR (8)
シャープレシオ:
0.14
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
4.13%
最近のトレード:
19 時間前
1週間当たりの取引:
15
平均保有時間:
7 時間
リカバリーファクター:
1.32
長いトレード:
31 (41.33%)
短いトレード:
44 (58.67%)
プロフィットファクター:
1.21
期待されたペイオフ:
0.04 EUR
平均利益:
0.34 EUR
平均損失:
-0.83 EUR
最大連続の負け:
3 (-2.37 EUR)
最大連続損失:
-2.37 EUR (3)
月間成長:
2.74%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.02 EUR
最大の:
2.47 EUR (2.41%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 EUR)
エクイティによる:
5.74% (5.90 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD 75
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD 4
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD 684
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +0.41 EUR
最悪のトレード: -1 EUR
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +2.62 EUR
最大連続損失: -2.37 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

VantageFX-Live
0.00 × 1
Alpari-MT5
0.00 × 5
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 3
Exness-MT5Real12
0.00 × 4
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
FXCC1-Trade
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.08 × 13
RoboForex-ECN
0.56 × 2773
Exness-MT5Real7
0.58 × 12
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.83 × 41
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
1.08 × 188
ICMarkets-MT5
1.13 × 8
ICMarketsSC-MT5-4
1.13 × 294
VantageInternational-Live
1.16 × 63
Exness-MT5Real8
1.17 × 82
ICMarketsSC-MT5-2
1.40 × 328
ICMarketsEU-MT5-2
1.44 × 43
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
GMI3-Real
2.00 × 6
Exness-MT5Real28
2.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
2.38 × 21
レビューなし
2025.12.28 10:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください