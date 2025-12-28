- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
75
利益トレード:
56 (74.66%)
損失トレード:
19 (25.33%)
ベストトレード:
0.41 EUR
最悪のトレード:
-0.81 EUR
総利益:
19.08 EUR (2 344 pips)
総損失:
-15.82 EUR (1 660 pips)
最大連続の勝ち:
8 (2.62 EUR)
最大連続利益:
2.62 EUR (8)
シャープレシオ:
0.14
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
4.13%
最近のトレード:
19 時間前
1週間当たりの取引:
15
平均保有時間:
7 時間
リカバリーファクター:
1.32
長いトレード:
31 (41.33%)
短いトレード:
44 (58.67%)
プロフィットファクター:
1.21
期待されたペイオフ:
0.04 EUR
平均利益:
0.34 EUR
平均損失:
-0.83 EUR
最大連続の負け:
3 (-2.37 EUR)
最大連続損失:
-2.37 EUR (3)
月間成長:
2.74%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.02 EUR
最大の:
2.47 EUR (2.41%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 EUR)
エクイティによる:
5.74% (5.90 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|75
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|4
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|684
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +0.41 EUR
最悪のトレード: -1 EUR
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +2.62 EUR
最大連続損失: -2.37 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
VantageFX-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-MT5
|0.00 × 5
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 4
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.08 × 13
|
RoboForex-ECN
|0.56 × 2773
|
Exness-MT5Real7
|0.58 × 12
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.83 × 41
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.08 × 188
|
ICMarkets-MT5
|1.13 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.13 × 294
|
VantageInternational-Live
|1.16 × 63
|
Exness-MT5Real8
|1.17 × 82
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.40 × 328
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.44 × 43
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
GMI3-Real
|2.00 × 6
|
Exness-MT5Real28
|2.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.38 × 21
38 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
0%
0
0
USD
USD
103
EUR
EUR
5
100%
75
74%
100%
1.20
0.04
EUR
EUR
6%
1:500