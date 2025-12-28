信号部分
信号 / MetaTrader 5 / DT INTRADAY 6
Filippo Mugnaini

DT INTRADAY 6

Filippo Mugnaini
0条评论
可靠性
5
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
0%
RoboForex-ECN
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
75
盈利交易:
56 (74.66%)
亏损交易:
19 (25.33%)
最好交易:
0.41 EUR
最差交易:
-0.81 EUR
毛利:
19.08 EUR (2 344 pips)
毛利亏损:
-15.82 EUR (1 660 pips)
最大连续赢利:
8 (2.62 EUR)
最大连续盈利:
2.62 EUR (8)
夏普比率:
0.14
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
4.13%
最近交易:
19 几小时前
每周交易:
15
平均持有时间:
7 小时
采收率:
1.32
长期交易:
31 (41.33%)
短期交易:
44 (58.67%)
利润因子:
1.21
预期回报:
0.04 EUR
平均利润:
0.34 EUR
平均损失:
-0.83 EUR
最大连续失误:
3 (-2.37 EUR)
最大连续亏损:
-2.37 EUR (3)
每月增长:
2.74%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.02 EUR
最大值:
2.47 EUR (2.41%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 EUR)
净值:
5.74% (5.90 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 75
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 4
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD 684
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +0.41 EUR
最差交易: -1 EUR
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +2.62 EUR
最大连续亏损: -2.37 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

VantageFX-Live
0.00 × 1
Alpari-MT5
0.00 × 5
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 3
Exness-MT5Real12
0.00 × 4
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
FXCC1-Trade
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.08 × 13
RoboForex-ECN
0.56 × 2773
Exness-MT5Real7
0.58 × 12
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.83 × 41
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
1.08 × 188
ICMarkets-MT5
1.13 × 8
ICMarketsSC-MT5-4
1.13 × 294
VantageInternational-Live
1.16 × 63
Exness-MT5Real8
1.17 × 82
ICMarketsSC-MT5-2
1.40 × 328
ICMarketsEU-MT5-2
1.44 × 43
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
GMI3-Real
2.00 × 6
Exness-MT5Real28
2.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
2.38 × 21
38 更多...
查看详细统计，请 登录 或者 注册
没有评论
2025.12.28 10:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
DT INTRADAY 6
每月30 USD
0%
0
0
USD
103
EUR
5
100%
75
74%
100%
1.20
0.04
EUR
6%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载