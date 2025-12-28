- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
75
盈利交易:
56 (74.66%)
亏损交易:
19 (25.33%)
最好交易:
0.41 EUR
最差交易:
-0.81 EUR
毛利:
19.08 EUR (2 344 pips)
毛利亏损:
-15.82 EUR (1 660 pips)
最大连续赢利:
8 (2.62 EUR)
最大连续盈利:
2.62 EUR (8)
夏普比率:
0.14
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
4.13%
最近交易:
19 几小时前
每周交易:
15
平均持有时间:
7 小时
采收率:
1.32
长期交易:
31 (41.33%)
短期交易:
44 (58.67%)
利润因子:
1.21
预期回报:
0.04 EUR
平均利润:
0.34 EUR
平均损失:
-0.83 EUR
最大连续失误:
3 (-2.37 EUR)
最大连续亏损:
-2.37 EUR (3)
每月增长:
2.74%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.02 EUR
最大值:
2.47 EUR (2.41%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 EUR)
净值:
5.74% (5.90 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|75
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|4
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|684
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +0.41 EUR
最差交易: -1 EUR
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +2.62 EUR
最大连续亏损: -2.37 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
VantageFX-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-MT5
|0.00 × 5
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 4
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.08 × 13
|
RoboForex-ECN
|0.56 × 2773
|
Exness-MT5Real7
|0.58 × 12
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.83 × 41
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.08 × 188
|
ICMarkets-MT5
|1.13 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.13 × 294
|
VantageInternational-Live
|1.16 × 63
|
Exness-MT5Real8
|1.17 × 82
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.40 × 328
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.44 × 43
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
GMI3-Real
|2.00 × 6
|
Exness-MT5Real28
|2.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.38 × 21
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
0%
0
0
USD
USD
103
EUR
EUR
5
100%
75
74%
100%
1.20
0.04
EUR
EUR
6%
1:500