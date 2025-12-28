- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
75
Profit Trade:
56 (74.66%)
Loss Trade:
19 (25.33%)
Best Trade:
0.41 EUR
Worst Trade:
-0.81 EUR
Profitto lordo:
19.08 EUR (2 344 pips)
Perdita lorda:
-15.82 EUR (1 660 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (2.62 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
2.62 EUR (8)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
4.13%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
1.32
Long Trade:
31 (41.33%)
Short Trade:
44 (58.67%)
Fattore di profitto:
1.21
Profitto previsto:
0.04 EUR
Profitto medio:
0.34 EUR
Perdita media:
-0.83 EUR
Massime perdite consecutive:
3 (-2.37 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-2.37 EUR (3)
Crescita mensile:
2.74%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.02 EUR
Massimale:
2.47 EUR (2.41%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
5.74% (5.90 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|75
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|4
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|684
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +0.41 EUR
Worst Trade: -1 EUR
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +2.62 EUR
Massima perdita consecutiva: -2.37 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageFX-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-MT5
|0.00 × 5
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 4
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.08 × 13
|
RoboForex-ECN
|0.56 × 2773
|
Exness-MT5Real7
|0.58 × 12
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.83 × 41
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.08 × 188
|
ICMarkets-MT5
|1.13 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.13 × 294
|
VantageInternational-Live
|1.16 × 63
|
Exness-MT5Real8
|1.17 × 82
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.40 × 328
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.44 × 43
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
GMI3-Real
|2.00 × 6
|
Exness-MT5Real28
|2.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.38 × 21
