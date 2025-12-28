SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / DT INTRADAY 6
Filippo Mugnaini

DT INTRADAY 6

Filippo Mugnaini
0 recensioni
Affidabilità
5 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
RoboForex-ECN
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
75
Profit Trade:
56 (74.66%)
Loss Trade:
19 (25.33%)
Best Trade:
0.41 EUR
Worst Trade:
-0.81 EUR
Profitto lordo:
19.08 EUR (2 344 pips)
Perdita lorda:
-15.82 EUR (1 660 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (2.62 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
2.62 EUR (8)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
4.13%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
1.32
Long Trade:
31 (41.33%)
Short Trade:
44 (58.67%)
Fattore di profitto:
1.21
Profitto previsto:
0.04 EUR
Profitto medio:
0.34 EUR
Perdita media:
-0.83 EUR
Massime perdite consecutive:
3 (-2.37 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-2.37 EUR (3)
Crescita mensile:
2.74%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.02 EUR
Massimale:
2.47 EUR (2.41%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
5.74% (5.90 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 75
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 4
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 684
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.41 EUR
Worst Trade: -1 EUR
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +2.62 EUR
Massima perdita consecutiva: -2.37 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VantageFX-Live
0.00 × 1
Alpari-MT5
0.00 × 5
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 3
Exness-MT5Real12
0.00 × 4
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
FXCC1-Trade
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.08 × 13
RoboForex-ECN
0.56 × 2773
Exness-MT5Real7
0.58 × 12
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.83 × 41
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
1.08 × 188
ICMarkets-MT5
1.13 × 8
ICMarketsSC-MT5-4
1.13 × 294
VantageInternational-Live
1.16 × 63
Exness-MT5Real8
1.17 × 82
ICMarketsSC-MT5-2
1.40 × 328
ICMarketsEU-MT5-2
1.44 × 43
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
GMI3-Real
2.00 × 6
Exness-MT5Real28
2.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
2.38 × 21
38 più
Non ci sono recensioni
2025.12.28 10:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
