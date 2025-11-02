A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Darwinex-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-MT5-2 0.00 × 1 Darwinex-Live 0.41 × 802 PrimeCodex-MT5 2.11 × 9 Exness-MT5Real31 4.24 × 21 XMGlobal-MT5 2 6.00 × 1 XMGlobal-MT5 4 8.45 × 240 AdmiralMarkets-Live 19.00 × 3