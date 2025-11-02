- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
112
Negociações com lucro:
112 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
30.39 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
695.47 USD (53 606 pips)
Perda bruta:
-5.82 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
112 (695.47 USD)
Máximo lucro consecutivo:
695.47 USD (112)
Índice de Sharpe:
1.08
Atividade de negociação:
99.58%
Depósito máximo carregado:
3.59%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
20
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
1149.42
Negociações longas:
112 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
119.50
Valor esperado:
6.21 USD
Lucro médio:
6.21 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescimento mensal:
0.37%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.06 USD
Máximo:
0.60 USD (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.06 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.70% (699.63 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPCHF
|109
|USDSGD
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPCHF
|689
|USDSGD
|4
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPCHF
|53K
|USDSGD
|478
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +30.39 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 112
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +695.47 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Darwinex-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.41 × 802
|
PrimeCodex-MT5
|2.11 × 9
|
Exness-MT5Real31
|4.24 × 21
|
XMGlobal-MT5 2
|6.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 4
|8.45 × 240
|
AdmiralMarkets-Live
|19.00 × 3
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
1%
0
0
USD
USD
101K
USD
USD
8
100%
112
100%
100%
119.49
6.21
USD
USD
1%
1:200