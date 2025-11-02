- Crescita
Trade:
8
Profit Trade:
8 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
6.41 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
26.08 USD (2 052 pips)
Perdita lorda:
-0.66 USD
Vincite massime consecutive:
8 (26.08 USD)
Massimo profitto consecutivo:
26.08 USD (8)
Indice di Sharpe:
1.87
Attività di trading:
91.86%
Massimo carico di deposito:
0.61%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
94.15
Long Trade:
8 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
39.52
Profitto previsto:
3.26 USD
Profitto medio:
3.26 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
0.03%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.06 USD
Massimale:
0.27 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.06 USD)
Per equità:
0.06% (61.80 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPCHF
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPCHF
|26
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPCHF
|2.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Best Trade: +6.41 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +26.08 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.41 × 802
|
PrimeCodex-MT5
|2.11 × 9
|
Exness-MT5Real31
|4.24 × 21
|
XMGlobal-MT5 2
|6.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 4
|8.45 × 240
|
AdmiralMarkets-Live
|19.00 × 3
