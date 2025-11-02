- Incremento
Total de Trades:
112
Transacciones Rentables:
112 (100.00%)
Transacciones Irrentables:
0 (0.00%)
Mejor transacción:
30.39 USD
Peor transacción:
0.00 USD
Beneficio Bruto:
695.47 USD (53 606 pips)
Pérdidas Brutas:
-5.82 USD
Máximo de ganancias consecutivas:
112 (695.47 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
695.47 USD (112)
Ratio de Sharpe:
1.08
Actividad comercial:
99.58%
Carga máxima del depósito:
3.59%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
20
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
1149.42
Transacciones Largas:
112 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
119.50
Beneficio Esperado:
6.21 USD
Beneficio medio:
6.21 USD
Pérdidas medias:
0.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
0.00 USD (0)
Crecimiento al mes:
0.37%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.06 USD
Máxima:
0.60 USD (0.00%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.06 USD)
De fondos:
0.70% (699.63 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPCHF
|109
|USDSGD
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPCHF
|689
|USDSGD
|4
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPCHF
|53K
|USDSGD
|478
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Mejor transacción: +30.39 USD
Peor transacción: -0 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 112
Máximo de pérdidas consecutivas: 0
Beneficio máximo consecutivo: +695.47 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.00 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Darwinex-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.41 × 802
|
PrimeCodex-MT5
|2.11 × 9
|
Exness-MT5Real31
|4.24 × 21
|
XMGlobal-MT5 2
|6.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 4
|8.45 × 240
|
AdmiralMarkets-Live
|19.00 × 3
