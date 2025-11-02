- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
111
盈利交易:
111 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
30.39 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
694.07 USD (53 429 pips)
毛利亏损:
-5.70 USD
最大连续赢利:
111 (694.07 USD)
最大连续盈利:
694.07 USD (111)
夏普比率:
1.08
交易活动:
99.58%
最大入金加载:
3.50%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
20
平均持有时间:
3 天
采收率:
1147.28
长期交易:
111 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
121.77
预期回报:
6.25 USD
平均利润:
6.25 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
每月增长:
0.39%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.06 USD
最大值:
0.60 USD (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.06 USD)
净值:
0.70% (699.63 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPCHF
|109
|USDSGD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPCHF
|689
|USDSGD
|2
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPCHF
|53K
|USDSGD
|301
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +30.39 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 111
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +694.07 USD
最大连续亏损: -0.00 USD
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
1%
0
0
USD
USD
101K
USD
USD
8
100%
111
100%
100%
121.76
6.25
USD
USD
1%
1:200