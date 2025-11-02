- Прирост
Всего трейдов:
111
Прибыльных трейдов:
111 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
30.39 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
694.07 USD (53 429 pips)
Общий убыток:
-5.67 USD
Макс. серия выигрышей:
111 (694.07 USD)
Макс. прибыль в серии:
694.07 USD (111)
Коэффициент Шарпа:
1.08
Торговая активность:
99.58%
Макс. загрузка депозита:
3.46%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
24
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
1147.33
Длинных трейдов:
111 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
122.41
Мат. ожидание:
6.25 USD
Средняя прибыль:
6.25 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
0.47%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.06 USD
Максимальная:
0.60 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.06 USD)
По эквити:
0.70% (699.63 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPCHF
|109
|USDSGD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPCHF
|689
|USDSGD
|2
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPCHF
|53K
|USDSGD
|301
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Лучший трейд: +30.39 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 111
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +694.07 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.41 × 802
|
PrimeCodex-MT5
|2.11 × 9
|
Exness-MT5Real31
|4.24 × 21
|
XMGlobal-MT5 2
|6.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 4
|8.45 × 240
|
AdmiralMarkets-Live
|19.00 × 3
Нет отзывов
