トレード:
112
利益トレード:
112 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
30.39 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
695.47 USD (53 606 pips)
総損失:
-5.82 USD
最大連続の勝ち:
112 (695.47 USD)
最大連続利益:
695.47 USD (112)
シャープレシオ:
1.08
取引アクティビティ:
99.58%
最大入金額:
3.59%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
20
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
1149.42
長いトレード:
112 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
119.50
期待されたペイオフ:
6.21 USD
平均利益:
6.21 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
月間成長:
0.37%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.06 USD
最大の:
0.60 USD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.06 USD)
エクイティによる:
0.70% (699.63 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPCHF
|109
|USDSGD
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPCHF
|689
|USDSGD
|4
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPCHF
|53K
|USDSGD
|478
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +30.39 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 112
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +695.47 USD
最大連続損失: -0.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Darwinex-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.41 × 802
|
PrimeCodex-MT5
|2.11 × 9
|
Exness-MT5Real31
|4.24 × 21
|
XMGlobal-MT5 2
|6.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 4
|8.45 × 240
|
AdmiralMarkets-Live
|19.00 × 3
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
1%
0
0
USD
USD
101K
USD
USD
8
100%
112
100%
100%
119.49
6.21
USD
USD
1%
1:200