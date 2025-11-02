- 자본
- 축소
트레이드:
169
이익 거래:
169 (100.00%)
손실 거래:
0 (0.00%)
최고의 거래:
32.11 USD
최악의 거래:
0.00 USD
총 수익:
1 141.47 USD (86 524 pips)
총 손실:
-6.78 USD
연속 최대 이익:
169 (1 141.47 USD)
연속 최대 이익:
1 141.47 USD (169)
샤프 비율:
1.22
거래 활동:
99.58%
최대 입금량:
4.18%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
63
평균 유지 시간:
6 일
회복 요인:
1891.15
롱(주식매수):
159 (94.08%)
숏(주식차입매도):
10 (5.92%)
수익 요인:
168.36
기대수익:
6.75 USD
평균 이익:
6.75 USD
평균 손실:
0.00 USD
연속 최대 손실:
0 (0.00 USD)
연속 최대 손실:
0.00 USD (0)
월별 성장률:
0.60%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.06 USD
최대한의:
0.60 USD (0.00%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.06 USD)
자본금별:
0.70% (699.63 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPCHF
|147
|EURGBP
|10
|USDSGD
|6
|USDCAD
|3
|GBPJPY
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPCHF
|1K
|EURGBP
|41
|USDSGD
|13
|USDCAD
|11
|GBPJPY
|21
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPCHF
|77K
|EURGBP
|3.1K
|USDSGD
|1.6K
|USDCAD
|1.5K
|GBPJPY
|3.2K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +32.11 USD
최악의 거래: -0 USD
연속 최대 이익: 169
연속 최대 손실: 0
연속 최대 이익: +1 141.47 USD
연속 최대 손실: -0.00 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Darwinex-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 2
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live
|0.14 × 7
|
Darwinex-Live
|0.33 × 1746
|
BCS5-Real
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.65 × 40
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|2.80 × 5
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|3.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.87 × 15
|
Exness-MT5Real31
|4.24 × 21
|
XMGlobal-MT5 2
|5.11 × 9
|
AdmiralMarkets-Live
|6.04 × 24
|
XMGlobal-MT5 4
|6.42 × 485
|
Swissquote-Server
|8.50 × 2
|
FBS-Real
|16.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|18.00 × 1
|
Weltrade-Real
|21.90 × 21
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
1%
0
0
USD
USD
101K
USD
USD
10
100%
169
100%
100%
168.35
6.75
USD
USD
1%
1:200