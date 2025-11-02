리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Darwinex-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsSC-MT5-2 0.00 × 2 FXOpen-MT5 0.00 × 1 Ava-Real 1-MT5 0.00 × 1 ICMarketsSC-MT5-4 0.00 × 1 VantageFXInternational-Live 0.14 × 7 Darwinex-Live 0.33 × 1746 BCS5-Real 1.00 × 1 PrimeCodex-MT5 1.65 × 40 KuberaCapitalMarkets-Server 2.80 × 5 FXChoice-MetaTrader 5 Pro 3.00 × 1 Pepperstone-MT5-Live01 3.87 × 15 Exness-MT5Real31 4.24 × 21 XMGlobal-MT5 2 5.11 × 9 AdmiralMarkets-Live 6.04 × 24 XMGlobal-MT5 4 6.42 × 485 Swissquote-Server 8.50 × 2 FBS-Real 16.00 × 1 TickmillUK-Live 18.00 × 1 Weltrade-Real 21.90 × 21 로그인 또는 등록으로 하십시오 실시간으로 거래를 보시려면또는으로 하십시오