Ming Jing Yuan

TrendTrading

Ming Jing Yuan
0 comentários
8 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -16%
Exness-MT5Real3
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
245
Negociações com lucro:
163 (66.53%)
Negociações com perda:
82 (33.47%)
Melhor negociação:
180.37 USD
Pior negociação:
-134.27 USD
Lucro bruto:
5 543.93 USD (6 419 443 pips)
Perda bruta:
-6 364.78 USD (2 458 883 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
22 (657.45 USD)
Máximo lucro consecutivo:
695.38 USD (8)
Índice de Sharpe:
-0.04
Atividade de negociação:
82.19%
Depósito máximo carregado:
10.86%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
22
Tempo médio de espera:
9 horas
Fator de recuperação:
-0.29
Negociações longas:
65 (26.53%)
Negociações curtas:
180 (73.47%)
Fator de lucro:
0.87
Valor esperado:
-3.35 USD
Lucro médio:
34.01 USD
Perda média:
-77.62 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-699.03 USD)
Máxima perda consecutiva:
-699.03 USD (7)
Crescimento mensal:
-21.59%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 734.27 USD
Máximo:
2 796.95 USD (46.13%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
46.17% (2 796.60 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.88% (206.06 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 142
BTCUSD 58
US30 21
USDJPY 8
USOIL 7
EURUSD 5
GBPUSD 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD -1.2K
BTCUSD 332
US30 297
USDJPY -58
USOIL -92
EURUSD -105
GBPUSD -38
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 609K
BTCUSD 3.3M
US30 43K
USDJPY 566
USOIL -325
EURUSD -489
GBPUSD 494
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +180.37 USD
Pior negociação: -134 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +657.45 USD
Máxima perda consecutiva: -699.03 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real15
0.00 × 1
Aglobe-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real12
0.11 × 447
Exness-MT5Real7
0.45 × 310
Exness-MT5Real11
0.74 × 168
Exness-MT5Real2
1.05 × 155
Exness-MT5Real8
1.30 × 168
FusionMarkets-Live
1.47 × 89
Alpari-Real01
1.89 × 9
FPMarkets-Live
2.00 × 54
RoboForex-ECN
2.00 × 10
Exness-MT5Real5
2.18 × 686
TeleTRADECY-Sharp ECN
2.60 × 85
ICMarketsSC-MT5-4
2.61 × 273
ForexTimeFXTM-Live01
2.83 × 6
StriforLLC-Live
3.00 × 3
Coinexx-Live
3.13 × 192
ICMarkets-MT5-4
3.26 × 23
FXOpen-MT5
3.29 × 145
Hankotrade-Live
3.34 × 145
ICMarkets-MT5
3.50 × 2
EuroTraderGlobal-Server-1
3.54 × 93
Pepperstone-MT5-Live01
3.87 × 210
ICMarketsSC-MT5-2
3.93 × 1047
VantageInternational-Live
4.19 × 482
2025.12.22 18:44
No swaps are charged
2025.12.22 18:44
No swaps are charged
2025.12.22 15:41
No swaps are charged on the signal account
2025.11.24 18:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.21 09:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.04 03:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.30 01:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.30 00:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.28 13:57
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.10.28 13:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.28 13:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
TrendTrading
30 USD por mês
-16%
0
0
USD
4.2K
USD
8
0%
245
66%
82%
0.87
-3.35
USD
46%
1:500
