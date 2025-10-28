シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / TrendTrading
Ming Jing Yuan

TrendTrading

Ming Jing Yuan
レビュー0件
8週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -16%
Exness-MT5Real3
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
245
利益トレード:
163 (66.53%)
損失トレード:
82 (33.47%)
ベストトレード:
180.37 USD
最悪のトレード:
-134.27 USD
総利益:
5 543.93 USD (6 419 443 pips)
総損失:
-6 364.78 USD (2 458 883 pips)
最大連続の勝ち:
22 (657.45 USD)
最大連続利益:
695.38 USD (8)
シャープレシオ:
-0.04
取引アクティビティ:
82.19%
最大入金額:
10.86%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
22
平均保有時間:
9 時間
リカバリーファクター:
-0.29
長いトレード:
65 (26.53%)
短いトレード:
180 (73.47%)
プロフィットファクター:
0.87
期待されたペイオフ:
-3.35 USD
平均利益:
34.01 USD
平均損失:
-77.62 USD
最大連続の負け:
7 (-699.03 USD)
最大連続損失:
-699.03 USD (7)
月間成長:
-21.59%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 734.27 USD
最大の:
2 796.95 USD (46.13%)
比較ドローダウン:
残高による:
46.17% (2 796.60 USD)
エクイティによる:
5.88% (206.06 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 142
BTCUSD 58
US30 21
USDJPY 8
USOIL 7
EURUSD 5
GBPUSD 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD -1.2K
BTCUSD 332
US30 297
USDJPY -58
USOIL -92
EURUSD -105
GBPUSD -38
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 609K
BTCUSD 3.3M
US30 43K
USDJPY 566
USOIL -325
EURUSD -489
GBPUSD 494
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +180.37 USD
最悪のトレード: -134 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +657.45 USD
最大連続損失: -699.03 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-MT5Real15
0.00 × 1
Aglobe-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real12
0.11 × 447
Exness-MT5Real7
0.45 × 310
Exness-MT5Real11
0.74 × 168
Exness-MT5Real2
1.05 × 155
Exness-MT5Real8
1.30 × 168
FusionMarkets-Live
1.47 × 89
Alpari-Real01
1.89 × 9
FPMarkets-Live
2.00 × 54
RoboForex-ECN
2.00 × 10
Exness-MT5Real5
2.18 × 686
TeleTRADECY-Sharp ECN
2.60 × 85
ICMarketsSC-MT5-4
2.61 × 273
ForexTimeFXTM-Live01
2.83 × 6
StriforLLC-Live
3.00 × 3
Coinexx-Live
3.13 × 192
ICMarkets-MT5-4
3.26 × 23
FXOpen-MT5
3.29 × 145
Hankotrade-Live
3.34 × 145
ICMarkets-MT5
3.50 × 2
EuroTraderGlobal-Server-1
3.54 × 93
Pepperstone-MT5-Live01
3.87 × 210
ICMarketsSC-MT5-2
3.93 × 1047
VantageInternational-Live
4.19 × 482
25 より多く...
レビューなし
2025.12.28 18:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.22 18:44
No swaps are charged
2025.12.22 18:44
No swaps are charged
2025.12.22 15:41
No swaps are charged on the signal account
2025.11.24 18:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.21 09:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.04 03:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.30 01:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.30 00:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.28 13:57
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.10.28 13:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.28 13:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください