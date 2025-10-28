- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
245
利益トレード:
163 (66.53%)
損失トレード:
82 (33.47%)
ベストトレード:
180.37 USD
最悪のトレード:
-134.27 USD
総利益:
5 543.93 USD (6 419 443 pips)
総損失:
-6 364.78 USD (2 458 883 pips)
最大連続の勝ち:
22 (657.45 USD)
最大連続利益:
695.38 USD (8)
シャープレシオ:
-0.04
取引アクティビティ:
82.19%
最大入金額:
10.86%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
22
平均保有時間:
9 時間
リカバリーファクター:
-0.29
長いトレード:
65 (26.53%)
短いトレード:
180 (73.47%)
プロフィットファクター:
0.87
期待されたペイオフ:
-3.35 USD
平均利益:
34.01 USD
平均損失:
-77.62 USD
最大連続の負け:
7 (-699.03 USD)
最大連続損失:
-699.03 USD (7)
月間成長:
-21.59%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 734.27 USD
最大の:
2 796.95 USD (46.13%)
比較ドローダウン:
残高による:
46.17% (2 796.60 USD)
エクイティによる:
5.88% (206.06 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|142
|BTCUSD
|58
|US30
|21
|USDJPY
|8
|USOIL
|7
|EURUSD
|5
|GBPUSD
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-1.2K
|BTCUSD
|332
|US30
|297
|USDJPY
|-58
|USOIL
|-92
|EURUSD
|-105
|GBPUSD
|-38
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|609K
|BTCUSD
|3.3M
|US30
|43K
|USDJPY
|566
|USOIL
|-325
|EURUSD
|-489
|GBPUSD
|494
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +180.37 USD
最悪のトレード: -134 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +657.45 USD
最大連続損失: -699.03 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 1
|
Aglobe-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|0.11 × 447
|
Exness-MT5Real7
|0.45 × 310
|
Exness-MT5Real11
|0.74 × 168
|
Exness-MT5Real2
|1.05 × 155
|
Exness-MT5Real8
|1.30 × 168
|
FusionMarkets-Live
|1.47 × 89
|
Alpari-Real01
|1.89 × 9
|
FPMarkets-Live
|2.00 × 54
|
RoboForex-ECN
|2.00 × 10
|
Exness-MT5Real5
|2.18 × 686
|
TeleTRADECY-Sharp ECN
|2.60 × 85
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.61 × 273
|
ForexTimeFXTM-Live01
|2.83 × 6
|
StriforLLC-Live
|3.00 × 3
|
Coinexx-Live
|3.13 × 192
|
ICMarkets-MT5-4
|3.26 × 23
|
FXOpen-MT5
|3.29 × 145
|
Hankotrade-Live
|3.34 × 145
|
ICMarkets-MT5
|3.50 × 2
|
EuroTraderGlobal-Server-1
|3.54 × 93
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.87 × 210
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.93 × 1047
|
VantageInternational-Live
|4.19 × 482
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-16%
0
0
USD
USD
4.2K
USD
USD
8
0%
245
66%
82%
0.87
-3.35
USD
USD
46%
1:500