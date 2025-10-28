SignaleKategorien
Ming Jing Yuan

TrendTrading

Ming Jing Yuan
0 Bewertungen
8 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -16%
Exness-MT5Real3
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
245
Gewinntrades:
163 (66.53%)
Verlusttrades:
82 (33.47%)
Bester Trade:
180.37 USD
Schlechtester Trade:
-134.27 USD
Bruttoprofit:
5 543.93 USD (6 419 443 pips)
Bruttoverlust:
-6 364.78 USD (2 458 883 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
22 (657.45 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
695.38 USD (8)
Sharpe Ratio:
-0.04
Trading-Aktivität:
82.19%
Max deposit load:
10.86%
Letzter Trade:
7 Tage
Trades pro Woche:
22
Durchschn. Haltezeit:
9 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.29
Long-Positionen:
65 (26.53%)
Short-Positionen:
180 (73.47%)
Profit-Faktor:
0.87
Mathematische Gewinnerwartung:
-3.35 USD
Durchschnittlicher Profit:
34.01 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-77.62 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-699.03 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-699.03 USD (7)
Wachstum pro Monat :
-21.59%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 734.27 USD
Maximaler:
2 796.95 USD (46.13%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
46.17% (2 796.60 USD)
Kapital:
5.88% (206.06 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 142
BTCUSD 58
US30 21
USDJPY 8
USOIL 7
EURUSD 5
GBPUSD 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -1.2K
BTCUSD 332
US30 297
USDJPY -58
USOIL -92
EURUSD -105
GBPUSD -38
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 609K
BTCUSD 3.3M
US30 43K
USDJPY 566
USOIL -325
EURUSD -489
GBPUSD 494
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +180.37 USD
Schlechtester Trade: -134 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +657.45 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -699.03 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real15
0.00 × 1
Aglobe-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real12
0.11 × 447
Exness-MT5Real7
0.45 × 310
Exness-MT5Real11
0.74 × 168
Exness-MT5Real2
1.05 × 155
Exness-MT5Real8
1.30 × 168
FusionMarkets-Live
1.47 × 89
Alpari-Real01
1.89 × 9
FPMarkets-Live
2.00 × 54
RoboForex-ECN
2.00 × 10
Exness-MT5Real5
2.18 × 686
TeleTRADECY-Sharp ECN
2.60 × 85
ICMarketsSC-MT5-4
2.61 × 273
ForexTimeFXTM-Live01
2.83 × 6
StriforLLC-Live
3.00 × 3
Coinexx-Live
3.13 × 192
ICMarkets-MT5-4
3.26 × 23
FXOpen-MT5
3.29 × 145
Hankotrade-Live
3.34 × 145
ICMarkets-MT5
3.50 × 2
EuroTraderGlobal-Server-1
3.54 × 93
Pepperstone-MT5-Live01
3.87 × 210
ICMarketsSC-MT5-2
3.93 × 1047
VantageInternational-Live
4.19 × 482
noch 25 ...
Keine Bewertungen
2025.12.28 18:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.22 18:44
No swaps are charged
2025.12.22 18:44
No swaps are charged
2025.12.22 15:41
No swaps are charged on the signal account
2025.11.24 18:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.21 09:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.04 03:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.30 01:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.30 00:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.28 13:57
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.10.28 13:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.28 13:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
TrendTrading
30 USD pro Monat
-16%
0
0
USD
4.2K
USD
8
0%
245
66%
82%
0.87
-3.35
USD
46%
1:500
