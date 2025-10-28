信号部分
信号 / MetaTrader 5 / TrendTrading
Ming Jing Yuan

TrendTrading

Ming Jing Yuan
0条评论
8
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -16%
Exness-MT5Real3
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
245
盈利交易:
163 (66.53%)
亏损交易:
82 (33.47%)
最好交易:
180.37 USD
最差交易:
-134.27 USD
毛利:
5 543.93 USD (6 419 443 pips)
毛利亏损:
-6 364.78 USD (2 458 883 pips)
最大连续赢利:
22 (657.45 USD)
最大连续盈利:
695.38 USD (8)
夏普比率:
-0.04
交易活动:
82.19%
最大入金加载:
10.86%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
22
平均持有时间:
9 小时
采收率:
-0.29
长期交易:
65 (26.53%)
短期交易:
180 (73.47%)
利润因子:
0.87
预期回报:
-3.35 USD
平均利润:
34.01 USD
平均损失:
-77.62 USD
最大连续失误:
7 (-699.03 USD)
最大连续亏损:
-699.03 USD (7)
每月增长:
-21.59%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
1 734.27 USD
最大值:
2 796.95 USD (46.13%)
相对跌幅:
结余:
46.17% (2 796.60 USD)
净值:
5.88% (206.06 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 142
BTCUSD 58
US30 21
USDJPY 8
USOIL 7
EURUSD 5
GBPUSD 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD -1.2K
BTCUSD 332
US30 297
USDJPY -58
USOIL -92
EURUSD -105
GBPUSD -38
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 609K
BTCUSD 3.3M
US30 43K
USDJPY 566
USOIL -325
EURUSD -489
GBPUSD 494
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +180.37 USD
最差交易: -134 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +657.45 USD
最大连续亏损: -699.03 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-MT5Real15
0.00 × 1
Aglobe-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real12
0.11 × 447
Exness-MT5Real7
0.45 × 310
Exness-MT5Real11
0.74 × 168
Exness-MT5Real2
1.05 × 155
Exness-MT5Real8
1.30 × 168
FusionMarkets-Live
1.47 × 89
Alpari-Real01
1.89 × 9
FPMarkets-Live
2.00 × 54
RoboForex-ECN
2.00 × 10
Exness-MT5Real5
2.18 × 686
TeleTRADECY-Sharp ECN
2.60 × 85
ICMarketsSC-MT5-4
2.61 × 273
ForexTimeFXTM-Live01
2.83 × 6
StriforLLC-Live
3.00 × 3
Coinexx-Live
3.13 × 192
ICMarkets-MT5-4
3.26 × 23
FXOpen-MT5
3.29 × 145
Hankotrade-Live
3.34 × 145
ICMarkets-MT5
3.50 × 2
EuroTraderGlobal-Server-1
3.54 × 93
Pepperstone-MT5-Live01
3.87 × 210
ICMarketsSC-MT5-2
3.93 × 1047
VantageInternational-Live
4.19 × 482
25 更多...
没有评论
2025.12.22 18:44
No swaps are charged
2025.12.22 18:44
No swaps are charged
2025.12.22 15:41
No swaps are charged on the signal account
2025.11.24 18:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.21 09:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.04 03:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.30 01:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.30 00:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.28 13:57
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.10.28 13:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.28 13:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
TrendTrading
每月30 USD
-16%
0
0
USD
4.2K
USD
8
0%
245
66%
82%
0.87
-3.35
USD
46%
1:500
