交易:
245
盈利交易:
163 (66.53%)
亏损交易:
82 (33.47%)
最好交易:
180.37 USD
最差交易:
-134.27 USD
毛利:
5 543.93 USD (6 419 443 pips)
毛利亏损:
-6 364.78 USD (2 458 883 pips)
最大连续赢利:
22 (657.45 USD)
最大连续盈利:
695.38 USD (8)
夏普比率:
-0.04
交易活动:
82.19%
最大入金加载:
10.86%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
22
平均持有时间:
9 小时
采收率:
-0.29
长期交易:
65 (26.53%)
短期交易:
180 (73.47%)
利润因子:
0.87
预期回报:
-3.35 USD
平均利润:
34.01 USD
平均损失:
-77.62 USD
最大连续失误:
7 (-699.03 USD)
最大连续亏损:
-699.03 USD (7)
每月增长:
-21.59%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
1 734.27 USD
最大值:
2 796.95 USD (46.13%)
相对跌幅:
结余:
46.17% (2 796.60 USD)
净值:
5.88% (206.06 USD)
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|142
|BTCUSD
|58
|US30
|21
|USDJPY
|8
|USOIL
|7
|EURUSD
|5
|GBPUSD
|4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-1.2K
|BTCUSD
|332
|US30
|297
|USDJPY
|-58
|USOIL
|-92
|EURUSD
|-105
|GBPUSD
|-38
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|609K
|BTCUSD
|3.3M
|US30
|43K
|USDJPY
|566
|USOIL
|-325
|EURUSD
|-489
|GBPUSD
|494
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +180.37 USD
最差交易: -134 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +657.45 USD
最大连续亏损: -699.03 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
Exness-MT5Real15
|0.00 × 1
Aglobe-Live
|0.00 × 2
Exness-MT5Real12
|0.11 × 447
Exness-MT5Real7
|0.45 × 310
Exness-MT5Real11
|0.74 × 168
Exness-MT5Real2
|1.05 × 155
Exness-MT5Real8
|1.30 × 168
FusionMarkets-Live
|1.47 × 89
Alpari-Real01
|1.89 × 9
FPMarkets-Live
|2.00 × 54
RoboForex-ECN
|2.00 × 10
Exness-MT5Real5
|2.18 × 686
TeleTRADECY-Sharp ECN
|2.60 × 85
ICMarketsSC-MT5-4
|2.61 × 273
ForexTimeFXTM-Live01
|2.83 × 6
StriforLLC-Live
|3.00 × 3
Coinexx-Live
|3.13 × 192
ICMarkets-MT5-4
|3.26 × 23
FXOpen-MT5
|3.29 × 145
Hankotrade-Live
|3.34 × 145
ICMarkets-MT5
|3.50 × 2
EuroTraderGlobal-Server-1
|3.54 × 93
Pepperstone-MT5-Live01
|3.87 × 210
ICMarketsSC-MT5-2
|3.93 × 1047
VantageInternational-Live
|4.19 × 482
