Total de Trades:
245
Transacciones Rentables:
163 (66.53%)
Transacciones Irrentables:
82 (33.47%)
Mejor transacción:
180.37 USD
Peor transacción:
-134.27 USD
Beneficio Bruto:
5 543.93 USD (6 419 443 pips)
Pérdidas Brutas:
-6 364.78 USD (2 458 883 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
22 (657.45 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
695.38 USD (8)
Ratio de Sharpe:
-0.04
Actividad comercial:
82.19%
Carga máxima del depósito:
10.86%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
22
Tiempo medio de espera:
9 horas
Factor de Recuperación:
-0.29
Transacciones Largas:
65 (26.53%)
Transacciones Cortas:
180 (73.47%)
Factor de Beneficio:
0.87
Beneficio Esperado:
-3.35 USD
Beneficio medio:
34.01 USD
Pérdidas medias:
-77.62 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-699.03 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-699.03 USD (7)
Crecimiento al mes:
-21.59%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 734.27 USD
Máxima:
2 796.95 USD (46.13%)
Reducción relativa:
De balance:
46.17% (2 796.60 USD)
De fondos:
5.88% (206.06 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|142
|BTCUSD
|58
|US30
|21
|USDJPY
|8
|USOIL
|7
|EURUSD
|5
|GBPUSD
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|-1.2K
|BTCUSD
|332
|US30
|297
|USDJPY
|-58
|USOIL
|-92
|EURUSD
|-105
|GBPUSD
|-38
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|609K
|BTCUSD
|3.3M
|US30
|43K
|USDJPY
|566
|USOIL
|-325
|EURUSD
|-489
|GBPUSD
|494
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
Mejor transacción: +180.37 USD
Peor transacción: -134 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +657.45 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -699.03 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 1
|
Aglobe-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|0.11 × 447
|
Exness-MT5Real7
|0.45 × 310
|
Exness-MT5Real11
|0.74 × 168
|
Exness-MT5Real2
|1.05 × 155
|
Exness-MT5Real8
|1.30 × 168
|
FusionMarkets-Live
|1.47 × 89
|
Alpari-Real01
|1.89 × 9
|
FPMarkets-Live
|2.00 × 54
|
RoboForex-ECN
|2.00 × 10
|
Exness-MT5Real5
|2.18 × 686
|
TeleTRADECY-Sharp ECN
|2.60 × 85
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.61 × 273
|
ForexTimeFXTM-Live01
|2.83 × 6
|
StriforLLC-Live
|3.00 × 3
|
Coinexx-Live
|3.13 × 192
|
ICMarkets-MT5-4
|3.26 × 23
|
FXOpen-MT5
|3.29 × 145
|
Hankotrade-Live
|3.34 × 145
|
ICMarkets-MT5
|3.50 × 2
|
EuroTraderGlobal-Server-1
|3.54 × 93
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.87 × 210
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.93 × 1047
|
VantageInternational-Live
|4.19 × 482
