- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
245
Прибыльных трейдов:
163 (66.53%)
Убыточных трейдов:
82 (33.47%)
Лучший трейд:
180.37 USD
Худший трейд:
-134.27 USD
Общая прибыль:
5 543.93 USD (6 419 443 pips)
Общий убыток:
-6 364.78 USD (2 458 883 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (657.45 USD)
Макс. прибыль в серии:
695.38 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
-0.04
Торговая активность:
82.19%
Макс. загрузка депозита:
10.86%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
22
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
-0.29
Длинных трейдов:
65 (26.53%)
Коротких трейдов:
180 (73.47%)
Профит фактор:
0.87
Мат. ожидание:
-3.35 USD
Средняя прибыль:
34.01 USD
Средний убыток:
-77.62 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-699.03 USD)
Макс. убыток в серии:
-699.03 USD (7)
Прирост в месяц:
-21.59%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 734.27 USD
Максимальная:
2 796.95 USD (46.13%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
46.17% (2 796.60 USD)
По эквити:
5.88% (206.06 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|142
|BTCUSD
|58
|US30
|21
|USDJPY
|8
|USOIL
|7
|EURUSD
|5
|GBPUSD
|4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-1.2K
|BTCUSD
|332
|US30
|297
|USDJPY
|-58
|USOIL
|-92
|EURUSD
|-105
|GBPUSD
|-38
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|609K
|BTCUSD
|3.3M
|US30
|43K
|USDJPY
|566
|USOIL
|-325
|EURUSD
|-489
|GBPUSD
|494
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +180.37 USD
Худший трейд: -134 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +657.45 USD
Макс. убыток в серии: -699.03 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Exness-MT5Real15
|0.00 × 1
Aglobe-Live
|0.00 × 2
Exness-MT5Real12
|0.11 × 447
Exness-MT5Real7
|0.45 × 310
Exness-MT5Real11
|0.74 × 168
Exness-MT5Real2
|1.05 × 155
Exness-MT5Real8
|1.30 × 168
FusionMarkets-Live
|1.47 × 89
Alpari-Real01
|1.89 × 9
FPMarkets-Live
|2.00 × 54
RoboForex-ECN
|2.00 × 10
Exness-MT5Real5
|2.18 × 686
TeleTRADECY-Sharp ECN
|2.60 × 85
ICMarketsSC-MT5-4
|2.61 × 273
ForexTimeFXTM-Live01
|2.83 × 6
StriforLLC-Live
|3.00 × 3
Coinexx-Live
|3.13 × 192
ICMarkets-MT5-4
|3.26 × 23
FXOpen-MT5
|3.29 × 145
Hankotrade-Live
|3.34 × 145
ICMarkets-MT5
|3.50 × 2
EuroTraderGlobal-Server-1
|3.54 × 93
Pepperstone-MT5-Live01
|3.87 × 210
ICMarketsSC-MT5-2
|3.93 × 1047
VantageInternational-Live
|4.19 × 482
еще 25...
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-16%
0
0
USD
USD
4.2K
USD
USD
8
0%
245
66%
82%
0.87
-3.35
USD
USD
46%
1:500