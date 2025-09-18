- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
94
Negociações com lucro:
72 (76.59%)
Negociações com perda:
22 (23.40%)
Melhor negociação:
155.16 USD
Pior negociação:
-356.22 USD
Lucro bruto:
3 046.32 USD (67 113 pips)
Perda bruta:
-3 027.88 USD (53 011 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (578.51 USD)
Máximo lucro consecutivo:
717.78 USD (17)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
1.39%
Depósito máximo carregado:
5.94%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
0.01
Negociações longas:
73 (77.66%)
Negociações curtas:
21 (22.34%)
Fator de lucro:
1.01
Valor esperado:
0.20 USD
Lucro médio:
42.31 USD
Perda média:
-137.63 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-1 085.51 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 085.51 USD (5)
Crescimento mensal:
-20.45%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
395.32 USD
Máximo:
1 419.32 USD (70.12%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
45.40% (1 419.32 USD)
Pelo Capital Líquido:
13.86% (159.34 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|94
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|18
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|14K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +155.16 USD
Pior negociação: -356 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 17
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +578.51 USD
Máxima perda consecutiva: -1 085.51 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TradeMaxGlobal-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
|
FBS-Real
|2.00 × 1
|
GTCGlobalTrade-Server
|4.16 × 43
|
Exness-MT5Real5
|5.91 × 11
|
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
999 USD por mês
16%
0
0
USD
USD
2.6K
USD
USD
17
100%
94
76%
1%
1.00
0.20
USD
USD
45%
1:500