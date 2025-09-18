SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Prometheus EA
Evgenii Aksenov

Prometheus EA

Evgenii Aksenov
0 comentários
Confiabilidade
17 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD por mês
crescimento desde 2025 16%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
94
Negociações com lucro:
72 (76.59%)
Negociações com perda:
22 (23.40%)
Melhor negociação:
155.16 USD
Pior negociação:
-356.22 USD
Lucro bruto:
3 046.32 USD (67 113 pips)
Perda bruta:
-3 027.88 USD (53 011 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (578.51 USD)
Máximo lucro consecutivo:
717.78 USD (17)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
1.39%
Depósito máximo carregado:
5.94%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
0.01
Negociações longas:
73 (77.66%)
Negociações curtas:
21 (22.34%)
Fator de lucro:
1.01
Valor esperado:
0.20 USD
Lucro médio:
42.31 USD
Perda média:
-137.63 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-1 085.51 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 085.51 USD (5)
Crescimento mensal:
-20.45%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
395.32 USD
Máximo:
1 419.32 USD (70.12%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
45.40% (1 419.32 USD)
Pelo Capital Líquido:
13.86% (159.34 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 94
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 18
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 14K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +155.16 USD
Pior negociação: -356 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 17
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +578.51 USD
Máxima perda consecutiva: -1 085.51 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TradeMaxGlobal-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
FBS-Real
2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
4.16 × 43
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
Sem comentários
2025.12.01 15:36
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.35% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 04:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.21 20:41
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.88% of days out of 82 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 10:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.07 09:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.28 01:20
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.45% of days out of 58 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 00:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.21 07:39
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.92% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 05:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.15 10:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 05:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.07 14:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.06 08:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 15:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.01 12:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 02:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.18 02:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
