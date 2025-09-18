- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
94
利益トレード:
72 (76.59%)
損失トレード:
22 (23.40%)
ベストトレード:
155.16 USD
最悪のトレード:
-356.22 USD
総利益:
3 046.32 USD (67 113 pips)
総損失:
-3 027.88 USD (53 011 pips)
最大連続の勝ち:
20 (578.51 USD)
最大連続利益:
717.78 USD (17)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
1.39%
最大入金額:
5.94%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
0.01
長いトレード:
73 (77.66%)
短いトレード:
21 (22.34%)
プロフィットファクター:
1.01
期待されたペイオフ:
0.20 USD
平均利益:
42.31 USD
平均損失:
-137.63 USD
最大連続の負け:
5 (-1 085.51 USD)
最大連続損失:
-1 085.51 USD (5)
月間成長:
-20.45%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
395.32 USD
最大の:
1 419.32 USD (70.12%)
比較ドローダウン:
残高による:
45.40% (1 419.32 USD)
エクイティによる:
13.86% (159.34 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|94
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|18
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|14K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +155.16 USD
最悪のトレード: -356 USD
最大連続の勝ち: 17
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +578.51 USD
最大連続損失: -1 085.51 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"TradeMaxGlobal-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
|
FBS-Real
|2.00 × 1
|
GTCGlobalTrade-Server
|4.16 × 43
|
Exness-MT5Real5
|5.91 × 11
|
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
999 USD/月
16%
0
0
USD
USD
2.6K
USD
USD
17
100%
94
76%
1%
1.00
0.20
USD
USD
45%
1:500