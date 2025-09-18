- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
17
Profit Trade:
13 (76.47%)
Loss Trade:
4 (23.53%)
Best Trade:
75.04 USD
Worst Trade:
-67.41 USD
Profitto lordo:
414.38 USD (12 614 pips)
Perdita lorda:
-195.23 USD (5 763 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (414.38 USD)
Massimo profitto consecutivo:
414.38 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.34
Attività di trading:
9.18%
Massimo carico di deposito:
4.77%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
2.07
Long Trade:
13 (76.47%)
Short Trade:
4 (23.53%)
Fattore di profitto:
2.12
Profitto previsto:
12.89 USD
Profitto medio:
31.88 USD
Perdita media:
-48.81 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-105.99 USD)
Massima perdita consecutiva:
-105.99 USD (2)
Crescita mensile:
19.84%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
105.99 USD
Massimale:
105.99 USD (10.60%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.60% (105.99 USD)
Per equità:
5.37% (62.13 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|219
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|6.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +75.04 USD
Worst Trade: -67 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +414.38 USD
Massima perdita consecutiva: -105.99 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
|
FBS-Real
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|5.91 × 11
|
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
Non ci sono recensioni
