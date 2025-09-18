- Wachstum
Trades insgesamt:
94
Gewinntrades:
72 (76.59%)
Verlusttrades:
22 (23.40%)
Bester Trade:
155.16 USD
Schlechtester Trade:
-356.22 USD
Bruttoprofit:
3 046.32 USD (67 113 pips)
Bruttoverlust:
-3 027.88 USD (53 011 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
20 (578.51 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
717.78 USD (17)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
1.39%
Max deposit load:
5.94%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
5 Stunden
Erholungsfaktor:
0.01
Long-Positionen:
73 (77.66%)
Short-Positionen:
21 (22.34%)
Profit-Faktor:
1.01
Mathematische Gewinnerwartung:
0.20 USD
Durchschnittlicher Profit:
42.31 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-137.63 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-1 085.51 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 085.51 USD (5)
Wachstum pro Monat :
-20.45%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
395.32 USD
Maximaler:
1 419.32 USD (70.12%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
45.40% (1 419.32 USD)
Kapital:
13.86% (159.34 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|94
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|18
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|14K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +155.16 USD
Schlechtester Trade: -356 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 17
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +578.51 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 085.51 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "TradeMaxGlobal-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
|
FBS-Real
|2.00 × 1
|
GTCGlobalTrade-Server
|4.16 × 43
|
Exness-MT5Real5
|5.91 × 11
|
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
999 USD pro Monat
16%
0
0
USD
USD
2.6K
USD
USD
17
100%
94
76%
1%
1.00
0.20
USD
USD
45%
1:500