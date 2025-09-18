SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Prometheus EA
Evgenii Aksenov

Prometheus EA

Evgenii Aksenov
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
17 Wochen
0 / 0 USD
Für 999 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 16%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
94
Gewinntrades:
72 (76.59%)
Verlusttrades:
22 (23.40%)
Bester Trade:
155.16 USD
Schlechtester Trade:
-356.22 USD
Bruttoprofit:
3 046.32 USD (67 113 pips)
Bruttoverlust:
-3 027.88 USD (53 011 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
20 (578.51 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
717.78 USD (17)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
1.39%
Max deposit load:
5.94%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
5 Stunden
Erholungsfaktor:
0.01
Long-Positionen:
73 (77.66%)
Short-Positionen:
21 (22.34%)
Profit-Faktor:
1.01
Mathematische Gewinnerwartung:
0.20 USD
Durchschnittlicher Profit:
42.31 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-137.63 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-1 085.51 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 085.51 USD (5)
Wachstum pro Monat :
-20.45%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
395.32 USD
Maximaler:
1 419.32 USD (70.12%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
45.40% (1 419.32 USD)
Kapital:
13.86% (159.34 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 94
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 18
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 14K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +155.16 USD
Schlechtester Trade: -356 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 17
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +578.51 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 085.51 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "TradeMaxGlobal-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
FBS-Real
2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
4.16 × 43
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2025.12.01 15:36
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.35% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 04:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.21 20:41
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.88% of days out of 82 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 10:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.07 09:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.28 01:20
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.45% of days out of 58 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 00:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.21 07:39
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.92% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 05:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.15 10:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 05:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.07 14:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.06 08:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 15:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.01 12:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 02:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.18 02:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Prometheus EA
999 USD pro Monat
16%
0
0
USD
2.6K
USD
17
100%
94
76%
1%
1.00
0.20
USD
45%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.