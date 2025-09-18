- Incremento
Total de Trades:
94
Transacciones Rentables:
72 (76.59%)
Transacciones Irrentables:
22 (23.40%)
Mejor transacción:
155.16 USD
Peor transacción:
-356.22 USD
Beneficio Bruto:
3 046.32 USD (67 113 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 027.88 USD (53 011 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
20 (578.51 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
717.78 USD (17)
Ratio de Sharpe:
0.04
Actividad comercial:
1.39%
Carga máxima del depósito:
5.94%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
5 horas
Factor de Recuperación:
0.01
Transacciones Largas:
73 (77.66%)
Transacciones Cortas:
21 (22.34%)
Factor de Beneficio:
1.01
Beneficio Esperado:
0.20 USD
Beneficio medio:
42.31 USD
Pérdidas medias:
-137.63 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-1 085.51 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 085.51 USD (5)
Crecimiento al mes:
-20.45%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
395.32 USD
Máxima:
1 419.32 USD (70.12%)
Reducción relativa:
De balance:
45.40% (1 419.32 USD)
De fondos:
13.86% (159.34 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|94
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|18
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|14K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Mejor transacción: +155.16 USD
Peor transacción: -356 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 17
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +578.51 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 085.51 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "TradeMaxGlobal-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
|
FBS-Real
|2.00 × 1
|
GTCGlobalTrade-Server
|4.16 × 43
|
Exness-MT5Real5
|5.91 × 11
|
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
999 USD al mes
16%
0
0
USD
USD
2.6K
USD
USD
17
100%
94
76%
1%
1.00
0.20
USD
USD
45%
1:500