交易:
93
盈利交易:
72 (77.41%)
亏损交易:
21 (22.58%)
最好交易:
155.16 USD
最差交易:
-356.22 USD
毛利:
3 046.32 USD (67 113 pips)
毛利亏损:
-2 865.08 USD (50 977 pips)
最大连续赢利:
20 (578.51 USD)
最大连续盈利:
717.78 USD (17)
夏普比率:
0.07
交易活动:
0.00%
最大入金加载:
5.94%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
5 小时
采收率:
0.13
长期交易:
72 (77.42%)
短期交易:
21 (22.58%)
利润因子:
1.06
预期回报:
1.95 USD
平均利润:
42.31 USD
平均损失:
-136.43 USD
最大连续失误:
5 (-1 085.51 USD)
最大连续亏损:
-1 085.51 USD (5)
每月增长:
-24.17%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
395.32 USD
最大值:
1 419.32 USD (70.12%)
相对跌幅:
结余:
45.40% (1 419.32 USD)
净值:
13.86% (159.34 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|93
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|181
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|16K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +155.16 USD
最差交易: -356 USD
最大连续赢利: 17
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +578.51 USD
最大连续亏损: -1 085.51 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 TradeMaxGlobal-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
