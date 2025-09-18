信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Prometheus EA
Evgenii Aksenov

Prometheus EA

Evgenii Aksenov
0条评论
可靠性
17
0 / 0 USD
增长自 2025 24%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
93
盈利交易:
72 (77.41%)
亏损交易:
21 (22.58%)
最好交易:
155.16 USD
最差交易:
-356.22 USD
毛利:
3 046.32 USD (67 113 pips)
毛利亏损:
-2 865.08 USD (50 977 pips)
最大连续赢利:
20 (578.51 USD)
最大连续盈利:
717.78 USD (17)
夏普比率:
0.07
交易活动:
0.00%
最大入金加载:
5.94%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
5 小时
采收率:
0.13
长期交易:
72 (77.42%)
短期交易:
21 (22.58%)
利润因子:
1.06
预期回报:
1.95 USD
平均利润:
42.31 USD
平均损失:
-136.43 USD
最大连续失误:
5 (-1 085.51 USD)
最大连续亏损:
-1 085.51 USD (5)
每月增长:
-24.17%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
395.32 USD
最大值:
1 419.32 USD (70.12%)
相对跌幅:
结余:
45.40% (1 419.32 USD)
净值:
13.86% (159.34 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 93
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 181
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 16K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +155.16 USD
最差交易: -356 USD
最大连续赢利: 17
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +578.51 USD
最大连续亏损: -1 085.51 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 TradeMaxGlobal-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
FBS-Real
2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
4.16 × 43
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
查看详细统计，请 登录 或者 注册
没有评论
2025.12.01 15:36
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.35% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 04:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.21 20:41
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.88% of days out of 82 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 10:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.07 09:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.28 01:20
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.45% of days out of 58 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 00:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.21 07:39
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.92% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 05:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.15 10:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 05:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.07 14:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.06 08:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 15:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.01 12:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 02:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.18 02:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
查看详细统计，请 登录 或者 注册