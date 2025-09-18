СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Prometheus EA
Evgenii Aksenov

Prometheus EA

Evgenii Aksenov
0 отзывов
Надежность
17 недель
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2025 16%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
94
Прибыльных трейдов:
72 (76.59%)
Убыточных трейдов:
22 (23.40%)
Лучший трейд:
155.16 USD
Худший трейд:
-356.22 USD
Общая прибыль:
3 046.32 USD (67 113 pips)
Общий убыток:
-3 027.88 USD (53 011 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (578.51 USD)
Макс. прибыль в серии:
717.78 USD (17)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
1.39%
Макс. загрузка депозита:
5.94%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
0.01
Длинных трейдов:
73 (77.66%)
Коротких трейдов:
21 (22.34%)
Профит фактор:
1.01
Мат. ожидание:
0.20 USD
Средняя прибыль:
42.31 USD
Средний убыток:
-137.63 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-1 085.51 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 085.51 USD (5)
Прирост в месяц:
-20.45%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
395.32 USD
Максимальная:
1 419.32 USD (70.12%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
45.40% (1 419.32 USD)
По эквити:
13.86% (159.34 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 94
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 18
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 14K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +155.16 USD
Худший трейд: -356 USD
Макс. серия выигрышей: 17
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +578.51 USD
Макс. убыток в серии: -1 085.51 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradeMaxGlobal-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
FBS-Real
2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
4.16 × 43
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.12.01 15:36
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.35% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 04:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.21 20:41
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.88% of days out of 82 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 10:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.07 09:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.28 01:20
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.45% of days out of 58 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 00:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.21 07:39
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.92% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 05:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.15 10:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 05:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.07 14:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.06 08:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 15:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.01 12:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 02:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.18 02:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Prometheus EA
999 USD в месяц
16%
0
0
USD
2.6K
USD
17
100%
94
76%
1%
1.00
0.20
USD
45%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.