- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
94
Прибыльных трейдов:
72 (76.59%)
Убыточных трейдов:
22 (23.40%)
Лучший трейд:
155.16 USD
Худший трейд:
-356.22 USD
Общая прибыль:
3 046.32 USD (67 113 pips)
Общий убыток:
-3 027.88 USD (53 011 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (578.51 USD)
Макс. прибыль в серии:
717.78 USD (17)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
1.39%
Макс. загрузка депозита:
5.94%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
0.01
Длинных трейдов:
73 (77.66%)
Коротких трейдов:
21 (22.34%)
Профит фактор:
1.01
Мат. ожидание:
0.20 USD
Средняя прибыль:
42.31 USD
Средний убыток:
-137.63 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-1 085.51 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 085.51 USD (5)
Прирост в месяц:
-20.45%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
395.32 USD
Максимальная:
1 419.32 USD (70.12%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
45.40% (1 419.32 USD)
По эквити:
13.86% (159.34 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|94
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|18
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|14K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +155.16 USD
Худший трейд: -356 USD
Макс. серия выигрышей: 17
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +578.51 USD
Макс. убыток в серии: -1 085.51 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradeMaxGlobal-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
|
FBS-Real
|2.00 × 1
|
GTCGlobalTrade-Server
|4.16 × 43
|
Exness-MT5Real5
|5.91 × 11
|
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
Нет отзывов
