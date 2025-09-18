- 자본
- 축소
트레이드:
104
이익 거래:
79 (75.96%)
손실 거래:
25 (24.04%)
최고의 거래:
519.00 USD
최악의 거래:
-356.22 USD
총 수익:
3 842.05 USD (72 823 pips)
총 손실:
-3 458.78 USD (58 370 pips)
연속 최대 이익:
20 (578.51 USD)
연속 최대 이익:
717.78 USD (17)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
7.10%
최대 입금량:
42.91%
최근 거래:
7 분 전
주별 거래 수:
11
평균 유지 시간:
4 시간
회복 요인:
0.27
롱(주식매수):
81 (77.88%)
숏(주식차입매도):
23 (22.12%)
수익 요인:
1.11
기대수익:
3.69 USD
평균 이익:
48.63 USD
평균 손실:
-138.35 USD
연속 최대 손실:
5 (-1 085.51 USD)
연속 최대 손실:
-1 085.51 USD (5)
월별 성장률:
36.32%
연간 예측:
440.70%
Algo 트레이딩:
97%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
395.32 USD
최대한의:
1 419.32 USD (70.12%)
상대적 삭감:
잔고별:
45.40% (1 419.32 USD)
자본금별:
15.16% (360.50 USD)
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "TradeMaxGlobal-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
