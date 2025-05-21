Moedas / ZYME
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
ZYME: Zymeworks Inc
16.53 USD 0.66 (4.16%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ZYME para hoje mudou para 4.16%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 15.89 e o mais alto foi 16.56.
Veja a dinâmica do par de moedas Zymeworks Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ZYME Notícias
- Zymeworks at Wells Fargo Conference: Strategic Pipeline Insights
- Zymeworks: Despite T-Cell Engager Setback, ADC Candidates Press On (NASDAQ:ZYME)
- Why Is Zymeworks Stock Trading Lower Today - Zymeworks (NASDAQ:ZYME)
- Zymeworks stock falls after discontinuing cancer drug development
- Kodiak Q2 Loss Wider Than Expected, Pipeline Development in Focus
- Immunovant's Q1 Loss Narrower Than Expected, Pipeline in Focus
- Zymeworks (ZYME) Could Find a Support Soon, Here's Why You Should Buy the Stock Now
- Zymeworks appoints two new directors to strengthen board
- Zymeworks Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:ZYME)
- Zymeworks Inc. (ZYME) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Zymeworks Q2 2025 presentation: Revenue quadruples, pipeline advances with new IND
- Zymeworks Inc. (ZYME) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- FDA clears Zymeworks’ IND for liver cancer drug candidate ZW251
- Zymeworks (ZYME) Surges 7.1%: Is This an Indication of Further Gains?
- Jazz Pharmaceuticals: I See Big Potential In This Stock As An Investor (NASDAQ:JAZZ)
- Zymeworks stock holds steady as H.C. Wainwright reiterates Neutral rating
- Zymeworks: Early-Stage Biotech Feel Despite Zanidatamab Advancements (Downgrade) (ZYME)
- Zymeworks at Goldman Sachs Healthcare: Strategic Partnerships and Innovations
- Stifel reiterates buy rating for Zymeworks stock after ASCO meeting
- Stifel analysts reaffirm Zymeworks stock buy rating after ASCO update
- H.C. Wainwright maintains neutral rating on Zymeworks stock
- China approves novel HER2-targeted therapy for BTC
- Zymeworks Announces Presentations Highlighting Breadth of Oncology Portfolio at Upcoming Medical Conferences
- Zymeworks Announces Participation in Upcoming Investor Conferences
Faixa diária
15.89 16.56
Faixa anual
9.04 17.67
- Fechamento anterior
- 15.87
- Open
- 16.08
- Bid
- 16.53
- Ask
- 16.83
- Low
- 15.89
- High
- 16.56
- Volume
- 708
- Mudança diária
- 4.16%
- Mudança mensal
- 18.84%
- Mudança de 6 meses
- 40.08%
- Mudança anual
- 31.40%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh